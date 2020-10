¿Quién es y de dónde viene Carlos Estrada, la promesa hondureña que busca brillar en Portugal?

El mercado de transferencia de este verano le ha abierto las puertas a un nuevo futbolista hondureño que cumplirá su sueño de jugar en el extranjero.

Se trata de Carlos Estrada, un joven oriundo de Tegucigalpa, convertido en una figura y promesa catracha a sus 18 años.

"Charlie", como le llaman amistosamente, fue seleccionado por el CF Uniao Serpense de la categoría Segunda A de Portugal, después de realizar una prueba de al menos 60 días, tiempo que le bastó para convencer al cuerpo técnico para su fichaje.

"Me siento orgulloso de esta oportunidad en el extranjero porque es para lo que me he estado preparando desde hace años y no voy a fallar. Ahora quiero representar bien a Honduras y mantenerme en el fútbol europeo", expresó Estrada en entrevista a DIEZ.

Como futbolista se considera un centrocampista "creativo, rápido, encarador", con buen "manejo de los tiempos del partido" y en cuando a sus características "me comparo con Amado Guevara. Mi futbolista modelo a seguir es Luka Modric del Real Madrid".

En los últimos dos meses el espigado jugador, estuvo entrenando en el Vida con permiso de Nerlin Membreño y "Primitivo" Maradiaga, con el fin de mantenerse en forma.

Su fichaje se concretó desde enero, pero por la pandemia no pudo viajar. El próximo 23 de octubre estará realizando su travesía hasta territorio portugués en donde será presentado oficialmente como nuevo integrante del equipo luso.

SU ROL Y DE DÓNDE SURGE

Estrada surgió de la Escuela Americana de Tegucigalpa. Estuvo en selecciones menores preliminares de la Sub-17 y Sub-20, pero nunca electo para una Copa de Mundo. Terminó su colegiatura en el 2019 y más tarde viajó a Estados Unidos en donde aprovechó para continuar sus estudios y mostrar su talento, pero esta vez a nivel de liga universitaria en la "Florida Memorial University".

"El entrenador de Florida Memorial University era el profesor Edil Pavón, quien es hondureño. Él me contactó después de darse cuenta que yo formaba parte de la selección Sub-20 con el profesor Carlos Tábora. Mi experiencia en el fútbol universitario fue muy buena ya que evolucioné como jugador y aprendí de mis compañeros. El fútbol universitario en Estados Unidos es muy competitivo y tratan a los atletas como profesionales", relató a DIEZ.

Estando en Estados Unidos, creció futbolísticamente y los visores comenzaron a fijarse en su talento. Sus sobresalientes actuaciones le valieron para un periodo de prueba en el CF Uniao Serpense, equipo que ha optado por su ficha.

"Mi sueño como futbolista es llegar a jugar en las mejores ligas europeas, y asimismo, llegar a jugar Mundiales con la selección mayor de Honduras", concluyó con signos de nostalgia.