Para aplaudir: El enorme gesto de Bryan Beckeles con las personas del barrio donde creció en La Ceiba

“Pues hemos nacido para colaborar", dijo alguna vez el sabio italiano Marco Aurelio y esto es algo que ha puesto en práctica el futbolista hondureño Brayan Beckeles quien se ha vuelto a poner su mirada en el barrio donde creció en el departamento de Atlántida.

El mundialista con Honduras, realizó una importante donación esta semana para colaborar con una brigada médica de servicios de oftalmología a favor de los habitantes de barrio La Isla, lugar donde desarrolló su infancia.

En palabras del coordinador Anthony Bodden, "la iniciativa tuvo lugar con amigo de la profesión que es oftalmólogo, él quería ayudar a las personas de escasos recursos, así que le plateamos el proyecto al grupo de amigos que crecimos en el barrio, en donde también están involucrado Bryan Beckeles".

Según relató, el defensor catracho "se ofreció a financiar a 150 personas", además de proporcionar su vivienda; "otros amigos se encargaron de la logística, comida y otras cosas. Cada uno tomó un rol y cumplimos".

La brigada estaba pactada a realizarse únicamente este lunes, sin embargo, el llamado llegó a más de esa cantidad, pero no importó para corazón del futbolista quien extendió su bolsillo para que nadie se quede por fuera.

"Mucha gente llamó que quería oportunidad. Hablé con él y dijo -dale hasta donde llegue-. La idea era un día, pero debido al auge que ha tenido se extenderán ", agregó Bodden.

Parte del elenco de la brigada médica que se realizó este día en el barrio La Isla en La Ceiba

Y añadió: "Ha sido beneficioso, muchas personas han estado por perder su vista, no miran bien y no tienen dinero para pagarse una consulta, la carencia que tenemos en los hospitales es otro caso. Muchas personas están alegres y bendiciendo la obra. Nos tocarán hacer otra brigada porque no ajustará. Realmente ha sido una bendición".

La clínica High Vision ha sido la encargada de atender en forma gratuita a todas las personas que han llegado frente a la casa del actual jugador del Nashville de la MLS. Las atenciones concluirán hasta el miércoles 28 de octubre.

