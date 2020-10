¡Vestido de Superman! El alocado festejo de Brayan Beckeles tras clasificación de Nashville a playoffs

En su primera temporada en la MLS, el Nashville SC se clasificó a los playfoffs y el hondureño Brayan Beckeles sorprendió a todos con su festejo.

El catracho este jueves se presentó a la charla previa al entreno vestido con un traje de Superman bailando gritando.

Sus compañeros le aplaudieron y se sumaron a la alocada celebración del lateral hondureño.

Beckeles no ha tenido tanta participación con el equipo en lo que va de la temporada 2020 de la MLS. Apenas ha ha jugado dos partidos sumando 72 minutos. Pese a ello, no pierde el buen humor.

Los ocho clubes de la Conferencia del Este con boleto asegurado a los playoffs son: Philadelphia Union, Toronto FC, Columbus Crew, Orlando City, New York City, New York Red Bulls, New England Revolution y Nashville

En la Conferencia del Oeste hay cinco equipos con pase confirmado: Sporting Kansas City, Seattle Sounders, Portland Timbers, Los Angeles FC y Minnesota United FC.