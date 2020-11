Boniek García tras su convocatoria: "Siento que todavía le puedo aportar mucho a la Selección Nacional"

Óscar Boniek García no pierde de vista sus objetivos. A sus 36 años está en la plena madurez como futbolista y lo que más desea es seguir desarrollándose a nivel individual y colectivo. A su edad, algunos podrían decir que ya no tiene mucho que ofrecer, pero para Fabián Coito es todo lo contrario, pues lo ha convocado para el juego del 15 de noviembre entre Honduras y Guatemala.

Para Boniek es todo un honor ser considerado por el seleccionador nacional y asegura que se siente tan feliz, como que si este llamado fuera el primero en su trayectoria. García platicó con DIEZ a través de una transmisión en directo en Facebook y YouTube, sobre este regreso a la Selección Nacional tras tres años de ausencia (su última aparición fue contra Australia en el 2017, y no tuvo minutos en ese juego).

Por otra parte, Boniek no pierde de vista su futuro en el Houston Dynamo de la MLS, pues su contrato se vencerá al final de esta temporada. Se plantea la opción de seguir en el club de sus amores en los Estados Unidos, pero es algo que no depende solo de él. Se siente positivo y espera poder hacerlo, aunque en caso de que no sea posible, revisará con tranquilidad su nuevo destino.





¿Después de tres años de ausencia en la Selección, cómo te sientes volver a una convocatoria?

Muy contento, como mencionas, pasaron tres años y gracias a Dios se me ha brindado la oportunidad. Quizá no me lo esperaba en este momento porque no venía jugando con continuidad con el equipo, aunque he traído el ritmo necesario, ahora trataré de aprovecharlo al máximo.

Me habías comentado hace unos meses que el profesor Coito tuvo la idea de llamarte desde marzo, para el juego que no se pudo realizar contra República Checa.

Sí, como te lo mencioné en una ocasión desde el mes de enero había tenido una plática con él junto con Maynor, en ese momento se me había presentado la oportunidad de volver para ese partido contra República Checa, pero al final no se dio por los motivos que ya sabemos, pero gracias a Dios se ha vuelto a dar esta posibilidad de una convocatoria, como digo, daré el máximo para aportar y voy con la ilusión de tener algunos minutos (en el juego contra Guatemala).



Ayer decía el profesor Coito que en su cabeza siempre ha estado la opción de poder contar con vos porque en ningún momento has puesto punto y final a la H ¿Qué piensas sobre eso?

Sin lugar a duda, siempre he dicho que mientras yo esté activo y tenga un buen nivel las posibilidades para estar en la Selección ahí estarán. Aunque es claro que debo tener un buen rendimiento para poder ser tomado en cuenta. Gracias a Dios estoy bien en lo físico y futbolístico, siento que todavía puedo aportar mucho a la Selección.



Ha habido aceptación con tu llamado, pero también hay quienes piensan que tu tiempo en la Selección ya se pasó ¿Qué opinas?

Es normal que algunos estén a favor y otros no. A mí, solo me corresponde aceptar el llamado, tratar de dar el máximo, se le ha presentado a muchos, algunos la aprovechan y otros no. Yo espero aprovecharlo. De eso se trata, las puertas de la Selección no están cerradas para nadie, así como un jugador de 17 años, como para otro de experiencia como es mi caso, están abiertas.



¿Tu deseo de estar en la Selección Nacional está intacto, te consulto porque algunos de tus colegas, aunque tengan condiciones han dicho que no van más con la H?

Sin duda. Como el caso del Roger Espinoza, por ejemplo, que la sigue rompiendo en la MLS, pero su deseo es no continuar, prefirió dar un paso al costado, pero somos muy diferentes en esa forma de pensar y se respeta. Yo estoy como Carlitos Pineda, con todas las ganas del mundo de ir a la Selección, mostrarse y no salir nunca, pero lógicamente estamos en una edad en la que las cosas se pueden venir abajo, pero no, estoy con la mentalidad de dar el máximo, de aportar mientras se pueda, cuando no, pues ni modo. Por ahora estoy a tope de poder incorporarme y llevar esa energía positiva a los más jóvenes de querer dar todo por la Selección.





¿Volver a la Selección era algo que tenías en la mira o estabas en una posición que, si se da, bien y si no, pues ni modo?

Como he dicho, mientras esté activo las posibilidades siempre van a estar ahí, pero para eso hay que mantener un nivel bastante aceptable.



Sobre tu nivel ¿Cómo te sentís ahora mismo?

Lastimosamente una lesión precisamente al terminar la burbuja en Orlando, Florida y no pude iniciar el torneo regular y sin lugar a duda me costó volver al equipo titular porque los que están jugando lo están haciendo bien, pero he tenido minutos y los he tratado de aprovechar al máximo. En ese sentido, ahora me siente muy bien, con ganas y mucho optimismo.



¿Cómo mantienes ese alto rendimiento por tanto tiempo a pesar de muchas dificultades?

Es el día a día, exigiéndonos al máximo, sabiendo que la competencia es alta, me ha costad, pero lo que muestran mis compañeros me ayuda a exigirme a mí, no bajar los brazos porque atrás de los que están jugando uno está con ganas, cuando te tocar esperar una oportunidad. Esto no se trata de la edad, posiblemente puede estar alguien de 17 años que muestre sus condiciones, esto es de rendimiento. En la selección quiero mostrar eso, precisamente esa experiencia.



¿Qué le ha pasado al Dynamo que después de la pandemia les ha costad encontrar su mejor nivel?

Es difícil de explicarlo, para ser sincero hemos tenido a lo largo de este torneo partidos muy buenos, pero no los hemos podido cerrar de la mejor manera. Eso nos ha pasado factura para no poder clasificar a los playoffs. Hemos reflejado en los partidos que tenemos un buen equipo, pero no hemos podido terminar de puntuar y eso nos ha afectado durante la temporada.





Te ha tocado ser el capitán del equipo ¿Qué tal esa experiencia?

Cuando me tocó, traté de aportar lo mejor, dar el máximo, ser ejemplo, gracias a Dios se me presentó la oportunidad de tener ese gafete. Eso se logra con los años, el rendimiento, trabajo diario, lo que uno muestra en los partidos, así se puede ganar la capitanía.



Hablando de años ¿cuánto tiempo más en el Houston Dynamo?

Estamos año a año con el contrato, el futuro es incierto, no sabemos lo que sucederá, estamos esperando que termine la temporada y después tener pláticas con el equipo para ver qué oportunidad de seguir o no, estoy tranquilo, las oportunidades van a llegar.



¿De qué depende tu renovación?

De lo que el técnico desee para el próximo año, él tiene la última palabra, depende más de él que de la directiva. Estoy positivo, no bajo los brazos a pesar de que no he tenido la continuidad necesaria creo que la posibilidad siempre está ahí y mientras esté en una buena condición física, mucho más.



¿Crees que puede pasarte factura el tiempo que ya tenés en el club o cosas como que no dominas bien el idioma inglés, te afectará eso?

No siento que sea un factor que se refleje el tema del idioma, eso no afecta en la cancha, nunca ha sucedido así.



¿En tus planes es seguir ahí?

Sí, mi plan es mantenerme acá, pero si no es así, buscar otra opción en la MLS o en otro lugar fuera de acá de los Estados Unidos. Me mantengo firme con la idea de no volver a Honduras por ahora.





¿Cómo catalogas el 2020 en general, para vos?

Un año bastante complicado por el tema de la pandemia que nos ha afectado mucho. Es difícil hablar de cosas positivas, en lo personal ha sido negativo, perdimos la secuencia de la pretemporada, el torneo, haber parado tanto tiempo, fue muy complicado en ese sentido.



¿En el caso de la Selección cómo retomar un proyecto que se cortó casi un año?

Ha sido bastante complejo y retomar nuevamente las riendas de la Selección para el profesor no fue fácil, sobre todo ese partido contra Nicaragua solo con jugadores de la liga local. No es fácil.



El hecho de ver a un jugador como Maynor que siempre está motivado y tratando de dar lo mejor ¿te motiva?

Es lo que me ha impulsado, verlo trabajar diario, es increíble, eso lo motiva a uno a no tirar la toalla, ha sido de gran ayuda. No se relaja ni un solo segundo, siempre está a tope. Aquí a veces nos mandan a descansar y él no, se va a trabajar, dice que no le gusta dar ventaja, que va a descansar cuando se retire, ja, ja, ja.

¿Qué decirles a estos jóvenes de la Selección sobre su ejemplo?

Es querer día a día, quererse superar años tras año, levantarse en las mañanas y decir todo lo que quiero ser. Alberth Elis es un ejemplo, el gol que metió el otro día no es casualidad, trabajaba la zurda siempre y el otro día le salió un golazo con el Boavista.



Hablando de Elis, ¿cómo lo ves en Portugal?

A pesar de que está jugando de centro delantero lo está haciendo bien, va en un proceso y gracias a Dios las cosas van fluyendo en él. Lo felicité, está contento, espero que las cosas sigan saliendo de buena manera para él y para Benguché, que ha perdido la titularidad, pero tendrá otra oportunidad, estar ahí con Elis le ayudará mucho.

A la distancia ¿qué análisis puedes hacer del torneo de la Liga Nacional?

Lo del Vida no es de sorprenderse porque tienen un gran técnico como Primi, a un gran asistente como Nerlyn, tienen buenos jugadores. Lo de Motagua tampoco es sorpresa porque hace años vienen dominando el torneo. Ahí está el Olimpia siempre fuerte, lo de Marathón que es un gran plantel, con futbolistas muy interesantes. El nivel es aceptable lo que están presentando.



Olimpia reactivará su participación a nivel internacional ¿Cómo lo ves?

En los partidos internacionales, el Olimpia es donde más saca la casta. Espero que contra Montreal pueda aprovechar la ventaja que tiene, pero no se puede confiar, anda muy bien acá en la MLS. Quioto anda un nivel imparable en la Liga y ojo con eso. Es un jugador que aportará mucho cuando regrese a la Selección Nacional.