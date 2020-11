Choco Lozano ya está en Cádiz tras superar el Coronavirus, pero el DT Álvaro Cervera le da descanso

Choco Lozano dejó el confinamiento en Guatemala donde permaneció 10 días tras dar positivo al coronavirus antes del partido del pasado 15 de noviembre con la Selección de Honduras. El artillero ya está en Guatemala, se presentó a las instalaciones del club pero no entrenó.

El artillero dio positivo el pasado martes de la prueba PCR en Ciudad de Guatemala y de inmediato voló a España, pero el equipo le ha realizado otra prueba para detectar el COVID-19. Pero al estar entrenando de forma individual, su entrenador, Álvaro Cervera, lo descartó.

Ver. ASÍ FUE CÓMO CHOCO LOZANO VIVIÓ CON EL CORONAVIRUS

El Cádiz estará enfrentando el sábado al Elche en un juego donde buscarán los tres puntos, pero Cervera piensa primero en el ser humano y a pesar que Choco es un jugador importante para los gaditanos, le dará descanso porque de salir negativo su última prueba, necesita tono físico.

"Choco Lozano ha estado recluido por el Covid-19 durante mucho tiempo. Ha venido hoy, pero ha estado en el coche, no ha salido del coche y le han hecho la prueba y se ha ido para su casa. Todavía nosé si mañana podría entrenar con nosotros, pero no... entrenando un día después de quince días parado.. no va a viajar", comentó Cervera en rueda de prensa.

El Cádiz viene de perder en el último compromiso que disputó frente al Real Sociedad, líder de la competencia y no estuvo Lozano, pero se espera que para el siguiente compromiso del 5 de diciembre frente al Barcelona, el hondureño pueda ser de la partida.

Ver. ASÍ MARCHA EL CÁDIZ EN LA TABLA DE LA LIGA ESPAÑOLA

"Hay cosas que cambiamos y no fueron bien, aunque es verdad que el equipo rival no nos dejó hacer nada. Pero sí que tenemos que pensar muy bien... no cómo el equipo llega más, sino cómo sufre menos, porque nuestro problema en el campo empieza cuando sufrimos al estar corriendo siempre detrás del balón y no salimos de atrás. Hay que hacerlo todo mucho más práctico, hacer que el equipo sufra menos y tenga más posibilidades. Posiblemente podamos cambiar alguna cosilla", afirmó Cervera sobre los cambios que realizará.

El otro jugador hondureño que sigue en el país y espera dar positivo para luego viajar a Portugal, es el delantero, Alberth Elis, futbolista que también llegó al país contagiado de Coronavirus y no pudo ni siquiera hacer el viaje a Guatemala para ese compromiso que la H perdió 2-1.