Choco Lozano tras superar el covid-19: "En este momento no se deberían hacer esos amistosos"

Luego de superar el covid-19 y regresar a las convocatorias del Cádiz, el delantero hondureño Antony "Choco" Lozano contó detalles de la pesadilla que le tocó vivir luego de dar positivo previo al amistoso Honduras-Guatemala.

Lozano viajó con la Bicolor a suelo chapín y le tocó pasar la cuarentena de dos semanas encerrado en un hotel de ese país. El jugador considera que en esta época pandemia no se deberían jugar partidos amistosos.

"Fueron días complicados por estar alejado de la familia, en un país que no es el tuyo. Te toca hacer cuarentena y aunque me sentía bien seguía dando positivo y me tenía que quedar en la habitación. Creo que en este momento no se deberían hacer esos amistosos. Nos hace ilusión ir con la Selección, pero estamos viviendo momentos muy complicados. En los viajes tienes más probabilidades de infectarte", dijo en entrevista a Deportes Cope Cádiz.

El catracho volvió a revivir la pesadilla en Cádiz la semana anterior. Al final todo quedó en nada y pudo estar en lista para el juego ante Barcelona, aunque no vio acción.

"Tuvimos un pequeño susto hace unos días, pero quedó en un falso positivo. Me sorprendió mucho porque venía de dar negativo dos veces", agregó.

Defiende la idea del técnico gadista

A Lozano le consultaron también por el estilo de juego del técnico Álvaro Cervera, quien permite que el rival tenga más tiempo el balón.

"Mucha gente piensa que gana los partidos el que tiene la posesión del balón, pero el míster entiende el juego de otra manera. Cada vez que podemos atacar tratamos de hacer daño y queremos ser contundentes. Eso es una ventaja con respecto a otros rivales".

Y agregó: "El entrenador ha conseguido que todos creamos en su manera de ver el fútbol. Eso nos vale para ganar. Lo que valen son los resultados y creemos en eso, estamos a muerte con el estilo de juego del entrenador".

Cádiz está teniendo una gran campaña en su retorno a la Liga Española. Marcha quinto con 18 puntos. Le saca cuatro de diferencia al Barcelona que es noveno con 14 unidades.

"Tener los puntos que tenemos nos da la confianza para ir a los partidos sabiendo que tenemos mucho que ganar y poco que perder. De todas formas, ya se disfrutó la victoria del Barcelona y ahora ya estamos enfocados en otro partido muy duro. Hay que pasar página, igual que hacemos cuando vienen los malos resultados. Hay que pensar que vamos a visitar un rival muy complicado y centrarnos en conseguir la salvación".

¿Jugar junto a Negredo o solo arriba? Le preguntaron y su respuesta fue clara. "Negredo hace bueno al que está al lado porque tiene mucha experiencia. Yo quiero jugar en cualquier posición", cerró.