Jocoro jugará su primera liguilla en El Salvador con el hondureño Ovidio Lanza encumbrado con el gol

El delantero hondureño Ovidio Lanza ha encontrado su mejor forma en el fútbol de El Salvador. Se ha convertido en el hombre gol del modesto Jocoro FC y con sus goles el equipo logró clasificar a su primera liguilla en la profesional cuscatleca.

Los de Ovidio Lanza, Arnold Meléndez y Júnior Padilla se ubicaron como el mejor tercer lugar de su grupo y eso les ayudó para acceder de ronda e instalarse en los cuartos de final.



En el último duelo de las vueltas, donde igualaron 0-0 ante el Isidro Metapán, solamente Ovidio Lanza tuvo acción y lo hizo de titular, mientras que Meléndez y Padilla no lo hicieron ya que sufrieron una fuerte sanción por una pelea campal que protagonizaron jornadas atrás; cinco juegos recibieron de castigo.





El ex delantero del Juticalpa, Olimpia y CDS Vida, tiene 9 goles en el campeonato salvadoreño, tres menos que Nicolás Muñoz, delantero panameño del Águila. La diferencia es que el hondureño no registra tantos de penal, mientras que el canalero ha celebrado cuatro veces desde el manchón de penal.



En los cuartos de final, el Jocoro se medirá al Municipal Limeño en partidos de ida y vuelta que serán el martes 12 y viernes 15. El ganador de esta llave se encarará por el boleto a la final ante el clasificado del encuadre Águila vs. Luis Ángel Firpo.