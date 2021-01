¡Con pasillo incluido! Así fue el recibimiento de Rubilio Castillo en su primer entreno con el Royal Pari

Rubilio Castillo ha dejado su huella imborrable en las águilas del Motagua y ahora quiere hacerlo en el extranjero, donde no ha logrado tener un buen paso en sus experiencias.

Este día ya tuvo la oportunidad de realizar su primer entrenamiento con el equipo Royal Pari de Bolivia, donde no se hizo esperar la tradicional bienvenida en los clubes de fútbol.



Con pasillo incluido, así prepararon el recibimiento del jugador hondureño, quien al momento de transitar recibió las manotadas y patadas de sus compañeros.



"Rubigol" aprovechó su llegada al club boliviano para comentar de sus características como jugador. "Soy un nueve de área y que hace muchas diagonales, por ahí un poco centralizado, pero cuando me toca salir no hay problema".





Fiel a su estilo, Castillo dejó muy clara la ilusión que tiene en esta nueva aventura en el balompié de Bolivia, donde se muestra ilusionado por lo que le espera.



"Siempre prometo sacrificio, entrega y mucho trabajo. A raíz de eso vienen los goles. Espero adaptarme rápido, ya que el proyecto es muy bonito y estoy contento de estar aquí".



El Royal Pari quedó ubicado en la cuarta posición el torneo pasado con 46 puntos tras 26 partidos, cinco menos que el líder Always Ready.