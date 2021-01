Bryan Santos, la "Joyita" hondureña que es pulida en la Academia del Barcelona en Virginia

Honduras ha sido un en semillero lleno de talento pulido en el extranjero y que podrían dar frutos al balompié catracho.



Estados Unidos es uno de los países en donde se encuentra a una gran cantidad de jóvenes que están siendo formados y que en el futuro podrían formar parte de las diferentes selecciones hondureñas.

Uno de ellos es Bryan Amadeo Santos Landaverde, un juvenil que a sus 15 años de edad está demostrando su gran calidad y gracias a su talento, ya forma parte de la Academia del Barcelona en Virginia, Estados Unidos.



Santos Landaverde nació en Norteamérica, de padre hondureño y madre salvadoreña, cuenta con una triple nacionalidad, pero su deseo es poder un día vestir la camisa las Selecciones de Honduras.



El deporte va de la mano de preparación académica en aquel país y Bryan es un chico que por las mañana asiste al colegio y por las tarde se dedica a su preparación deportiva.



"Desde los cinco años juego, mi padre se fijó que tenía algo y fue como comencé", cuenta Bryan.



Seguidor del Barcelona y Lio Messi, el catracho curiosamente posee descarga su talento en su pierna izquierda y se describe así: "Juego por la banda derecha o lo puedo hacer de media punta. Tengo visión de campo, me gusta controlar el partido, mover el equipo y también me encarar".



A sus 15 años de edad y con un futuro prometedor, Bryan Santos comparte sus anhelos. "Mi sueño es poder jugar de manera profesional y tener un nombre reconocido".





SU VINCULACIÓN CON LA ACADEMIA DEL BARCELONA



Luego de un paso por algunas academias en Virginia, Bryan, con la ayuda de sus padres, buscaron mayor exigencia para su preparación y fueron a probar a la del Barcelona en donde no dudaron en abrirle las puertas por sus virtudes.



"Estuve en otras academias, pero andaba buscando mejorar y encontramos que había una del Barcelona", cuenta Bryan.



El juvenil hondureño junto a su escuela de fútbol tenían programado una gira por España, pero debido a la pandemia se canceló el torneo. "Eera una gran oportunidad para mí y la familia", lamenta.



Este talentoso futbolista catracho sueña con llegar a la élite. "Quiero jugar con los más grandes y sé que debo trabajar duro para lograr eso. Tengo que dar más"



VÍNCULO CON HONDURAS



Al ser hijo de padre hondureño, su vínculo con el país está muy arraigado y así lo expresa. "Sólo he ido dos veces a Honduras, la primera vez por un mes y después el año pasado por dos semanas ya que estaba en la escuela, pero me gustaría volver a ir. Me gusta mucho, es bonito".



Durante su visita a Honduras, Bryan tuvo la oportunidad de poner a prueba sus condiciones. "Fui a entrenar con los Palacios, fue muy intenso y aprendí mucho de ellos", recuerda.



A las puertas de poder comenzar a defender la camisa de las selecciones menores de Honduras, este juvenil se ilusiona con una oportunidad de representar al país. "Por mi padre y la familia me gustaría mucho, siempre voy a soñar con eso y voy a trabajar para lograrlo".



Después de haber experimentando jugar en el Complejo de los Palacios en La Ceiba, este juvenil considera que "la diferencia es que en Honduras es más físico, hay que estar fuerte y aquí es más táctico con balón".



Bryan Santos y su familia sueñan con poder ver a este juvenil defendiendo los colores de la Selección Nacional de Honduras y que este regale muchas alegrías al país.