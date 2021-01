Bryan Róchez: "Quiero quedarme muchos años en Europa, pero deseo retirarme en Real España"

El delantero hondureño del Nacional de Madeira, Bryan Róchez, habló del momento que vive con su equipo y de sus compatriotas Jorge Benguché y Alberth Elis, quienes militan en Boavista.

Róchez suma dos goles con su equipo en los últimos dos partidos y explica que todo se debe al regreso del colombiano José Bryan Riascos.

"He venido jugando como un 10 cercano al delantero durante la ausencia de Riascos, pero ahora he vuelto a mi posición original y se han dado los resultados", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Al exdelantero del Orlando City yde la MLS le preguntaron sobre lo que vive Jorge Benguché con las Panteras.

"Son muchas cosas y eso es lo complicado; sistemas de juego, entrenadores, compañeros, cultura portuguesa es difícil. Uno debe tener mente abierta, tratar que pensar que el equipo es lo más importante, tratar de juntarse y entenderse bien con ellos dentro y fuera. El idioma no lo veo tanto, es similar al español", expresó.

Y agregó: "Siempre he pensando que la llegad de Alberth (Elis) y (Jorge) Benguché, por sus características le llega bien a la liga. Alberth es rápido, muy punzante y la prensa se ha quedado admirado con sus actuaciones a pesar de los resultados de su equipo. Benguché no ha tenido la misma historia que Alberth por los minutos jugados, pero yo conociéndolo sé que si sigue trabajando la oportunidad le va a llegar. Tenemos comunicación y trato de incentivarlo a no bajar la guardia, que las características de él son para romperla aquí en Portugal".

Apunta a jugar en un club grande de Portugal o Europa

Róchez renovó con Nacional por tres años, pero con la idea de marcharse a un equipo grandes antes de cumplir el contrato.

"Ya va a cerrar el mercado, pero si hubiese comenzado mi racha meses atrás la historia hubiese sido diferente. Ha sucedido varias veces que hay jugadores que han hecho seis meses buenos y son vendidos en exorbitantes millones y uno ve la diferencia. Espero en una de esas me toque a mí".

El delantero hondureño lo tiene muy claro y nombra algunos de los clubes a los que apunta.

"Antes de iniciar la temporada mencioné que cuando renové mi idea era quedarme en Europa, tengo 26 años y mi futuro está acá. Mi búsqueda es esa; los equipos grandes de Portugal como Porto, Benfica, Spoting, el mismo Braga y Guimaraes, el que le sigue es Boavista. Pero mi idea es buscar un equipo grande, tratar de estar el máximo años aquí en Europa como uno de los máximos referentes de Honduras. Esa es la idea, siguiendo los pasos lo voy a lograr".

El club en el que quiere retirarse

Róchez mantiene una estrecha amistad con Luis "Buba" López, quien lo mantiene al tanto de lo que ocurre en Real España. Róchez habla del proyecto del "Potro" y hasta del equipo donde le gustaría retirarse.

"Veo que se están armando y tratando de hacer las cosas bien. Quiero quedarme muchos años aquí (en Europa), pero deseo retirarme en Real España. Primero quiero hacer mi historia aquí, pero en algún momento deseo regresar" cerró.