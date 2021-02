Romell Quioto: "Fabián Coito me está dando la oportunidad de volver a la Selección"

El delantero del Montreal Impact de la MLS, Romell Quioto, se prepará para los nuevos retos en este 2021 donde podría volver a la selección de Honduras que dirige Fabián Coito, con quien se ha reunido recientemente y lleva una buena relación.

Quioto, quien se encuentra en Honduras de vacaciones, llegó este miércoles a hacer presencia a La Lima a regalar grandes cantidades de indumentaria del equipo donde milita, y aprovechó a hablar con DIEZ respecto a su situación deportiva y personal.

¿Qué te motivó a hacer este evento en La Lima y que es lo que harás?

Me motivó venir aquí por la situación que sufrió La Lima por los huracanes. Regalamos una parte de uniformes que el Montreal me dio, ellos lo lamentaron mucho igual que mi persona, sabemos que fue algo duro por lo que me apoyaron dándome esta ropa de club que los niños la recibirán de buena manera.

¿Cuál es tu situación con el equipo, cuánto tiempo te queda y que te ha dicho Henry sobre la situación?



Tengo dos años de contrato con el Impact, solamente estoy esperando que inicie la nueva temporada, donde me dedicaré a trabajar como lo he venido haciendo, enfocado y tratando de dar lo mejor de mí. El profesor Henry siempre me recalca que el trabajo trae premio, que no puedo relajarme y debo seguir trabajando.

Tuviste una de tus mejores temporadas en la MLS donde terminaste siendo el jugador más valioso en el Montreal, ¿cuándo crees que puedes dar ese salto de calidad a Europa?



Estoy muy contento por la temporada que hice el año anterior, clasificamos a playoffs y fui un jugador importante. Respecto a salir a Europa, siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto por lo que me mantendré concentrado en hacer las cosas bien y cuando se me dé la oportunidad de ir afuera será bienvenida.



¿Qué tiene de diferente tanto en lo futbolístico como personal este Romell Quioto que salió del Houston Dynamo con polémica al que ahora que brilla en Montreal Impact?



Los errores siempre pasan, a medida que el tiempo transcurre se aprende de las equivocaciones que a primera instancia no se desean cometer, pero he mejorado. Llegué al Montreal con una gran ilusión, a medida que iban pasando los partidos fui agarrando madurez y eso me catapultó a dar lo mejor, por lo que cada día quiero ser mejor persona y jugador ya que me mantendrá siempre en un buen nivel.





A poco más de una semana de la convocatoria para los juegos amistosos en Europa, ¿estás a disposición de regresar a la selección?



Estoy a las órdenes del profe Coito, si él decide tomarme en cuenta será muy bueno ya que trabajo para estar siempre en la selección. Nuestra relación es buena, la vez pasada me invitó a su casa donde estuvimos charlando, Coito me está dando la oportunidad de volver a la selección nuevamente y eso es muy importante para mí. He estado trabajando durante este tiempo de reposo para mantenerme a plenitud de cara a los nuevos retos.



En la última campaña te cambiaron a la posición de ‘9’, como lo está haciendo Alberth Elis y el ‘Choco’ Lozano, por lo que tenemos buena cantidad de delanteros fijos en la mayor. ¿Te sientes cómodo en este rol?



Sí, Henry tomó la decisión de ubicarme en esa posición y pude anotar varios goles. Creo que todos los delanteros de la mayor estamos haciendo las cosas bien, ojalá que así como hemos trabajado en los equipos podamos hacerlo en la selección.



¿Te preocupa la competencia en la ‘H’?



No, no me preocupa. La competencia siempre será buena y sana, es gratificante tener jugadores detrás o enfrente de uno porque de esa manera uno como futbolista no se conforma y te motiva a exigirte más.