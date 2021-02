Alex López revela por qué renovó con Alajuelense: “Mi familia se siente muy bien aquí y yo estoy muy cómodo"

Alex López está viviendo su mejor momento en Costa Rica. Es considerado importante en la Liga Alajuelense, equipo con el que ha ganado dos títulos, uno nacional y otro internacional. Eso le valió para que el club lo amarrara por los próximos tres años.

En una entrevista al diario El Mundo de Costa Rica, López explica las razones que lo llevaron a extender su vinculación. La buena estadía que tiene en ese país junto a su familia, lo hicieron tomar la decisión. Antes fue duramente criticado porque no aparecía en juegos importantes, pero el catracho nunca bajó la cabeza y eso ahora tiene su recompensa.

"La verdad me siento muy feliz, contento, de poder seguir siendo parte de esta gran institución, me está dando la confianza, ahora tengo que aportar tanto dentro como fuera de la cancha, espero seguir logrando títulos con esta gran familia", inició contando el nacido en Tegucigalpa.

El hondureño Alex López cuando firmaba la renovación de contrato por tres años más con la Liga Deportiva Alajuelense.

López se sinceró sobre la forma en que lo tratan los ticos: "El proyecto que tiene Agustín Lleida con lo que se viene por delante, me motivó mucho, saber que es un equipo joven, podemos pelear muchos títulos en lo que viene por delante, esperamos y confiamos en Dios que eso se pueda dar, mi familia se siente muy bien de poder estar aquí, me siento muy cómodo, he estado en muchos países, acá me he sentido de la mejor manera, espero estar lo mayor tiempo posible.

En ocasiones anteriores, la prensa de Costa Rica fue muy dura con Alex y eso hizo que muchos aficionados “manudos” lo insultaran en redes sociales, pero Alex nunca respondió, se mantuvo trabajando y ahora está en un pedestal gracias a lo que hace en el verde césped con la redonda.

Sobre que lo hizo firmar la renovación dijo: “Muchísimas, fueron dos revanchas que las pude tener, la logramos en casi dos meses, que esto sea el comienzo de muchas victorias, en el fútbol existe la derrota y los ganes, me tocó vivir dos derrotas, ahora estamos viviendo las victorias, esperamos seguir de la mejor manera”.

Una de las razones de quedarse en Costa Rica, es porque los dirigentes del cuadro manudo lo han respetado. “(Risas) Agustín molesta y molesta, al final consiguió lo que quería, me pudo renovar, él tiene una convicción, lo que quiere, siempre lo logra, lo hace por el bienestar del equipo, cuando toma la decisión de poder renovarme es porque piensa que puedo ayudarle mucho, no solo a él, a todo el equipo”, afirma.

Finalmente habló sobre la experiencia con el técnico Carevic quien le ha dado la confianza de ser uno de los orquestadores del cuadro rojinegro. “Ha sido muy complicado, siempre falta esa persona o ese líder que está con nosotros apoyándonos, dándonos la dirección a seguir, pero ha hecho un gran trabajo desde que llegó, sus números hablan por sí solo, desde el momento que lo trajo Lleida, la Liga tiene un equipo, puede dirigir partidos hasta donde esté”.