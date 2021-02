Rubilio Castillo: "Si pudiera elegir un entrenador para mi nuevo equipo sería a Diego Vázquez"

Rubilio Castillo la está rompiendo en la pretemporada con el Royal Pari de Bolivia, su nuevo club, con quien ya ha anotado cinco goles y se perfila a ser una gran opción a incluir para Fabián Coito de cara a la próxima convocatoria de la Selección Nacional.

'RubiGol' se prepara para el inicio de campaña este miércoles en un vibrante duelo ante el Guaraní de Paraguay por la primera ronda de la Copa Libertadores y a pesar de su corta estadía en el país sudamericano, su proceso de adaptación ha sido sobresaliente.

VER: Rubilio Castillo y su quinto gol en Bolivia con Royal Pari

Esto fue lo que dijo en una entrevista para Cinco Deportivo el pasado domingo:

"El sistema de adaptación ha sido bien, nos encontramos con un grupo de personas que me hicieron sentir que no venía llegando, tengo una linda oportunidad de jugar y mostrarnos en la Copa Libertadores. No ha sido fácil la pelea de puestos, pero hemos estado haciendo lo que el técnico nos ha pedido marcando los goles", dijo.



Sobre el fútbol boliviano y su estilo, el máximo goleador en la historia de Motagua lo describió como aguerrido y fuerte, sin embargo, no ha tenido problemas respecto a su forma de juego.

"Todos los equipos son bastantes fuertes, invierten mucho, pero marcado una pauta importante con mi estilo de juego, porque tratamos jugar lo más sencillo posible sin demostrarle nada a nadie. En el fútbol de acá se reducen los espacios, las marcas son más férreas, las líneas parten desde atrás. Ese es un estilo sudamericano bien marcado, los sistemas de defensa a ataque, cambian en segundos", comentó Castillo.

Para finalizar, el atacante que porta el '11' del Royal Pari hizo mención a su padre futbolístico, Diego Vasquéz, con quien ha vivido los mejores momentos de su carrera durante sus varias etapas en el Motagua.

"Si pudiera elegir un entrenador y dependiera de mí, traería a Diego Vázquez, creo que él ha sido parte fundamental en mi carrera, es como un padre, tiene una vasta trayectoria”, cerró.