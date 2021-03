El renacer del hondureño Jonathan Tejada en la primera división de Costa Rica

Follow @GustavoRocaGOL

Apenas tiene 26 años de edad. Sabe de su potencial y también sabe que lo estaba desperdiciando. Jonathan Tejada ha luchado para volver, no ha sido fácil, pues en su tierra no ha encontrado oportunidades, sin embargo lo está haciendo fuera de ella, y como bien dice aquel adagio 'nadie es profeta en su tierra'...

Ver más: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Costa Rica

El ex jugador del Olimpia luce con nuevos brillos, destaca en los minutos que tiene y muestra destellos de los que un día expuso en el mismo equipo merengue, del cual salió tras sufrir una horrible lesión en un entrenamiento propiciada por el brasileño Fabio de Souza.

"Me siento muy bien, como en casa, me han tratado muy bien aquí en Limón y estoy como en familia", dice un alegre Jonathan Tejada que quiere volver a su mejor nivel para otra vez trascender y demostrar que no estaba acabado.

Jonathan Tejada volvió al fútbol dos años después, jugó en 2019 con el Brasilia del Ascenso hondureño.

El talentoso futbolista hondureño fue anunciado como fichaje del equipo Limón FC de la Primera División de Costa Rica a mediados del mes de febrero y rápidamente realizó su debut. Jonathan Tejada ya contabiliza cuatro partidos en una liga que ya estaba comenzada cuando fichó por su nuevo club. Curiosamente este mismo equipo lo había fichado en 2019 pero no logró debutar y tampoco terminó el torneo con ellos, ahora la historia es otra.

CONFIANZA Y DESTELLO DE BUEN FUTBOL



El técnico argentino Daniel Casas le ha dado mucha confianza, y es lo que él necesita para explotar todo el potencial que posee. "A la hora de entrar me siento bien, con seguridad, como si fuera mi país. Me siento con mucha confianza. Agradezco a todos los que me han apoyado", dice el hondureño.

Ante San Carlos, en juego de la décima fecha disputada el fin de semana pasado, el mediocampista sampedrano dejó una pincelada de arte futbolística que aún ostenta en sus pies. Al 90' filtró un balón a las espaldas de la defensa contraria para habilitar a Carlos Villegas y que así este redondeara la paliza de los suyos 0-3 ante los norteños; él había ingresado a los 81 miinutos.

Y es que a Jonathan Tejada la vida lo ha golpeado mucho después de irrumpir a los 14 años como un malabarista del balón. Sin embargo, varios eventos, entre ellos la muerte de su padre Juan Ramón Tejada, fueron golpeando anímicamente a este joven que ahora con la mayoría de edad quiere encontrarse otra vez con el fútbol después de un breve paso por el Marathón en 2018. Su último equipo había sido el Brasilia FC del Ascenso de Honduras en 2018-2019.