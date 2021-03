Técnico del Everton de Chile confirma continuidad de Denil Maldonado pero no le garantiza titularidad

Se ha confirmado. Denil Maldonado seguirá seis meses más vistiendo la camisa del Everton de Chile, pues entra en los planes del entrenador argentino, Roberto Sensini, quien mencionó que tiene muchas cualidades.

El estratega explicó que para el arranque del torneo, ya tendrán a Denil quien se unirá al club de Viña del Mar a principios de abril una vez que termine su participación con Honduras en el Preolímpico de Concacaf.

"Nosotros contamos con tres centrales, más Denil Maldonado que vuelve el próximo mes. Yo si he jugado con línea de tres, que te permite agregar más gente en mitad de cancha. No descarto esa posibilidad", dijo Sensini en Chile.

El defensor hondureño Denil Maldonado está concentrado con la Selección Sub-23 que disputará el Preolímpico de Concacaf.

El argentino habló las condiciones que tiene el zaguero catracho de 23 años quien está a préstamo, pero no le garantizó la titularidad. "Es un chico al que no le dimos mucho espacio y tiene un enorme potencial y lo tendrá que demostrar en el próximo campeonato", explicó Sensini al programa Golazo de Viña del Mar, Chile.

El timonel se refirió al hecho de que para este torneo que viene podría haber variantes en su esquema. ¿Le beneficia o no a Maldonado? "Con defensores rápidos me gusta jugar con línea de tres. Aunque ahora la idea es poner cuatro defensores, pero no descarto en el otro torneo poner tres centrales".

Finalmente explicó: “Maldonado y Pereira son dos chicos que recién tienen menos de 15 partidos en primera y ahora trajimos a Julio Barroso para tener la experiencia y esperamos que nos de lo que conocemos de su participación en Colo Colo”, afirmó el entrenador argentino.