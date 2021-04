La agenda de los legionarios hondureños: Choco Lozano vuelve y Alfredo Mejía va firme rumbo al ascenso

Viernes. Royal Pari. Liga Bolivia. Jornada 4

Rubilio Castillo jugó los 90 en la victoria 3-2 sobre Santa Cruz en la jornada 4 del campeonato boliviano. El "Inmobiliario" es líder del torneo con paso perfecto tras 4 victorias en 4 partidos, ya suman 12 puntos.



Sábado 5:45 am. Segunda división de Grecia, Jornada 20.

Apollon Larissa FC v Leviadakos.

El equipo donde milita Alfredo Mejía es segundo lugar del ascenso griego con 35 puntos después de 19 partidos, el líder es Ionikos de Nicea con 40 unidades



Sábado 6:00am . La Liga. Jornada 30

Getafe v Cádiz.

Antony "Choco" Lozano podría reaparecer con el Cádiz tras su lesión en la visita a Getafe, los cadistas intentarán sumar para seguir alejándose de la zona del descenso; 32 son los puntos que suman tras 29 partidos en el máximo circuito español.



Sábado 8:30 am. Liga NOS. Jornada 26

Boavista v Rio Ave.

Alberth Elis y Jorge Benguché deberán ayudar al Boavista a vencer al Rio Ave y así comenzar a olvidarse del descenso; los "Ajedrecistas" llegan al encuentro después de tres derrotas en sus últimos 5 partidos y están urgidos de sumar puntos. Se ubican en la 15 posición con 24 puntos, a dos de la promoción y tres del descenso.

Sábado 10:00 am. Primera Divión Angola. Reposición Jornada 7.

Clube Desportivo Primeiro de Agosto v Progresso do Sambizanga.

Byran Moya y su equipo ante una gran oportunidad de acercarse en la lucha por el título; los rojinegros marchan 4tos con 26 puntos, a 5 del líder pero con 3 partidos menos.



Domingo. 7:00am Serie B. jornada 11.

Reggina v Vicenza.

Rigo Rivas y compañía buscarán seguir sumando puntos este domingo, actualmente marchan 11avo de la segunda división de Italia con 41 puntos, mismos que su rival de turno, Vicenza.





Domingo. 8:30 am. Liga NOS. Jornada 26

Santa Clara v Nacional.

Otro necesitado es el Nacional de Bryan Róchez, los maiderenses se desinflaron en la segunda etapa del campeonato portugués y hoy se ubican en posiciones de descenso. El artillero hondureño intentará cortar la mala racha de 5 derrotas en sus últimos 5 partidos.



Roger Rojas no verá acción cuando Cartaginés reciba hoy a San Carlos luego de haber sido suspendido; por su parte Alex López no fue convocado por la Alajuelense que está enfrentando a Grecia.

