Romell Quioto recuerda Rio 2016 y revela cómo consiguió la camiseta de Neymar que perdió: "No sé qué se hizo"

Romell Quioto volvió a ser noticia en las redes sociales tras realizar otro de sus famosos livestream por Instagram



En esta ocasión, el atacante del Impact de Montreal se destapó respectó a lo sucedido en la histórica semifinal olímpica de Honduras en Rio 2016 cuando jugaron contra la poderosa Brasil, campeón posteriormente del certamen, en el mítico estadio Maracaná.

Desafortunadamente, la ‘H’ fue goleada 6-0 por la Carinha, pero esto no evitó que Quioto y compañía compartieron un momento único con uno de los jugadores del mundo, Neymar Jr, quien jugó como refuerzo en su selección tal como ‘El Romántico’. Así recuerda el exOlimpia el torneo y la ‘semi’:





“Las olimpiadas en Río para mí fue como una revancha. Yo clasifiqué para Londres 2012, pero yo no fui tras unas decisiones técnicas que Luis Suárez realizó. Luego llega Jorge Luis Pinto, y me da la oportunidad de ser refuerzo para el torneo en 2016, yo era el de la experiencia ahí, fue una vivencia única. Pudimos conocer muchos lugares, pude jugar en el Maracaná, pude obtener la camiseta de Neymar que al final no sé qué se hizo”, recordó con alegría.



Posteriormente, Quioto confesó cómo hizo para obtener la tan codiciada camisa de la estrella del PSG, quien un año antes fue figura de un histórico triplete con el Barcelona.



“Yo ya le había dicho a él que me la diera en el campo, pero me dijo que Johnny Palacios ya se la había pedido, sin embargo, comentó que me daría otra. Ya luego hasta me metió en su camerino, nos tomamos una foto ahí y luego me entregó la camiseta”, dijo Romell.