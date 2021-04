Georgie Welcome y su sorprendente revelación sobre Mbappé durante estuvo en el Mónaco

Follow @GustavoRocaGOL

Georgie Welcome es el único futbolista hondureño que se ha dado el lujo de jugar con el Mónaco de Francia, donde compartió con grandes futbolistas, como el actual lateral del PSG, Layvin Kurzawa, el ex Real Madrid, Mahamadou Diarra y el seleccionado camerunés Benjamin Moukandjo, con el que curiosamente fue presentado el mismo día.

En una amplia entrevista que concedió a Diario DIEZ, el atacante hondureño de 36 años, ahora con el Juticalpa FC del ascenso, ha revelado detalles íntimos de su estadía en Mónaco, donde además conoció a un niño llamado Kylian Mbappé Lottin, quien a la postre se convertiría en campeón del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo.

Welcome Collins aduce que conoció a Mbappé y compartió con él cuando apenas era un jovencito que estaba en proceso de crecimiento pero que ya demostraba su calidad y daba destellos de crack a temprana edad.

¿En algún momento de tu carrera las críticas te golpearon, o con aquello que se mofan sobre tu relación con Mbappé?, se le consultó. "Nunca, nunca me han molestado, no sé, yo no tengo esa mentalidad de que con palabras me lastimas así de fácil. Mi madre y mi abuela me ayudaron a ser fuerte mentalmente. Esas cosas que sacan con Mbappé al verlas solo me río, hasta los compañeros me molestan", comienza.

Kylian Mbappé era una de las joyitas del Monaco, compartió varias charlas con Georgie Welcome.

Luego ahonda. "Cuando vamos a entrenamiento me dicen 'uh, dejame chocarte tu mano que Mbappé te chocó así también', pero yo tranquilo, me río, me da risa hasta con los profesores, culpa mía si jugué ahí no fue, fue por mi esfuerzo. Si mentalmente no estás fuerte mejor que no juegues futbol porque hoy estás bien pero después te bajan".

¿Entonces sí compartiste con Mbappé?. "Sí... con Mahamadou Diarra, que venía del Real Madrid, el día que yo llegué, él estaba firmando contrato también. Pero ahí estaba Mbappé, él estaba en la liga de abajo, a veces llegaba a entrenar con nosotros dos o tres veces a la semana, estaba chico. La primera semana no me habían dado carro, porque cuando jugas en esos equipos siempre te dan tu carro, entonces dos veces me vinieron a traer al hotel, me llevaron al entrenamiento, hablaba con él y con su familia, pero una vez me tocó estar en el cuarto con él. Sí, con Mbappé. Con Mahamadou Diarra también, dos veces", reveló.



Preguntado si su fichaje por el Mónaco lo sorprendió, el jugador hondureño fue claro. "Sí, claro, a cualquiera, cuando le hablan de Francia, Monaco, uy, es increíble... no sabía qué hacer. Ese día no sabía qué hacer, sentía algo increíble que iba para un equipo grande. Me decían que estuviera tranquilo, los hermanos Palacios me daban consejos para luchar".

- Las críticas que ha recibido en su carrera -

A Georgie Welcome nada ni nadie le roba su sonrisa, no le importa nada más que su familia y seguir con su carrera deportiva, la cual lo ha disfrutado al máximo. El delantero hondureño aduce que las críticas que ha recibido en todo el trayecto de su vida lo han hecho fuerte.

"Fijate que no. La mayoría de la gente se enojan conmigo y yo les doy toda la razón, sabes por qué, porque yo vengo de una isla y salí de la nada... yo siempre he dicho que siempre van a hablar de uno, si hablaron del señor que está allá arriba... Mi familia me enseñó a que mientras hablan de mi, más fuerzas me dan. Si alguien me critica, significa que estoy vivo, así me decían dos entrenadores, uno de ellos en Europa. 'Welcome, cuando un entrenador no te hable, ya estás muerto, mientras si te siguen hablando eso significa que tenes vida'. Cuando me critican, eso no me hace nada. Me gusta eso porque me dan más fuerzas. Cuántas veces en los partidos con Motagua, con la selección, siempre me han gritado, yo nada, les contestaba con una sonrisa siempre", respondió al ser preguntado si no se ha sentido querido por el aficionado hondureño.



Georgie Welcome asegura que mentalmente es fuerte y que nada de lo que digan de él le afecta. "Tengo esa mentalidad por mi familia, cada día tengo hambre porque mi familia tiene que comer. Eso me da la fuerza para seguir adelante, cada vez que me dicen algo, me acuerdo de dónde vengo, de nada, y todavía, como dice la gente, no soy nadie y eso me gusta. Tengo esa mentalidad, nadie me saca de eso, solo el señor, cuando me diga 'Georgie ya no estás', ahí sí, pero ahorita estoy bien", concluyó.