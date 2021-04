Legión cinco estrellas: Así será la actividad del fin de semana de los legionarios en el extranjero

Maynor Figueroa, Boniek García, Romell Quioto, Douglas Martínez, Roger Espinoza, Bryan Acosta, Danny Acosta y el recién contratado en el DC United, Andy Najar comienzan una nueva temporada con grandes ilusiones y expectativas.



Por su parte los legionarios en Europa afrontan una nueva fecha de sus campeonatos nacionales con misiones claras; en el caso de Anthony Lozano es seguir sumando minutos luego de su lesión y ayudar al Cádiz a seguir sumando puntos para alejarse del descenso; mismo objetivo para Alberth Elis y Jorge Benguché con el Boavista en Portugal, mientras que Bryan Róchez tendrá una durísima visita cuando Nacional reciba al Porto.



En segundas divisiones europeas Alfredo Mejía y Jonathan Rubio, lucharán por sumar de a tres y mantener intactas sus posibilidades de ascenso con Levadaikos en Grecia y Chaves en Portugal, respectivamente.



Finalmente, Rubilio Castillo no verá acción este fin de semana ya que el partido entre Nacional Potosí y su Royal Parí fue suspendido; mientras que Bryan Moya podrá retornar a los terrenos de juego y seguir luchando por el título en Angola cuando el 1 de Agosto se enfrente el domingo contra Williete.

La agenda 5 estrellas del fin de semana:



Viernes



Liga NOS J27. 11:45 m. Boavista V Pacos de Ferreira. Alberth Elis y Jorge Benguché



MLS J1. 6:00 pm Houston Dynamo v SJ Earthquakes. Maynor Figueroa y Boniek García



Sábado



Segunda Grecia J21. 5:45 am Levadiakoos v Ikonos de Nicea. Alfredo Mejía



Serie B J34. 6:00 am. Reginna v Reggiana. Rigoberto Rivas



MLS J1. 12:00 pm Montreal v Toronto. Rommel Quioto



MLS J1. 6:00 pm. NY Red Bull v Sporting KC. Roger Espinoza



MLS J1. 6:00 pm. FC Dallas v Colorado Rapids. Bryan Acosta



MLS J1. 6:00 pm DC United v NYC FC. Andy Najar



Domingo



Primera Angola. 10:00 am. Club Primeiro de Agosto v Williete. Bryan Moya



Liga NOS J27. 10:30 am. Nacional v Porto. Bryan Róchez



La Liga J31. 10:30 am Cádiz v Celta de Vigo. Anthony Lozano



MLS J1. 1:00 pm. Inter Miami v LA Galaxy. Danny Acosta



Segunda Portugal J29. 1:30 pm. Chaves v Académico de Viseu. Jonathan Rubio



Primera Bolivia J5. Nacional Potosí v Royal Pari, pospuesto. Rubilio Castillo