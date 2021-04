Resumen legionarios: Así fue la actividad de los hondureños alrededor del mundo

Regreso a la titularidad, asistencia en la MLS y gol del liderato en Angola son los rendimientos más destacados de los futbolistas hondureños en el extranjero. Anthony "Choco" Lozano recuperó la titularidad en La Liga y jugó todo el partido en el empate del Cádiz en su visita a Valladolid.

Leer más: Choco Lozano jugó los 90 minutos en el empate del Cádiz ante el Valladolid en la Liga de España



Mientras en Angola, Bryan Moya fue otra vez decisivo y desde lanzamiento penal anotó el gol con el que Primeiro de Agosto es líder de la Girabola angoleña. Otro que anda en gran momento y pleno de confianza es Rommel Quioto que asistió en el empate 2-2 de Montreal contra Nashville.

Alex López mantiene su nivel superlativo en Costa Rica, el mediocampista hondureño volvió a anotar con la Liga Deportiva Alajuelense en la goleada de los Manudos 4-1 contra el Cartaginés de Roger Fabricio Rojas.

Los resultados negativos para los hondureños aparecieron en Bolivia y Portugal; en la Primera División boliviana el Royal Pari perdió su invicto y marca perfecta al caer en su visita a Nacional Potosí, Rubilio Castillo no participó del encuentro. En Portugal el Boavista de Albert Elis y Jorge Benguché no pudo como local contra el Marítimo; la "Panterita" fue titular y jugó todo el partido, el "Torito" miró el encuentro desde el banco.

Te puede interesar: El Boavista de Alberth Elis pierde un duelo directo por el no descenso y se complica



Resumen legionarios.



Viernes

- Bolivia J5. Nacional Potosí 2-1 Royal Pari. Rubilio Castillo fue suplente y no jugó.

- MLS J2. Sporting KC 1-1 Orlando City. Roger Espinoza fue titular y jugó todo el partido.



Sábado



- La Liga J32. Valladolid 1-1 Cádiz. Anthony Lozano fue titular y jugó todo el partido.

- Angola J16. Interclube 0-1 Primeiro de Agosto. Bryan Moya titular y anotó el gol de la victoria.

- 2nda Portugal J30. Académica 2-1 Chaves. Jonathan Rubio no jugó, está lesionado

- MLS J2. Portland Timbers 2-1 Houston Dynamo. Boniek García jugó todo el partido; Maynor Figueroa no jugó

- MLS J2. Montreal Impact 2-2 Nashville SC. Rommel Quioto dio asistencia

- MLS J2. SJ Earthquakes 3-1 FC Dallas. Bryan Acosta jugó todo el partido y fue amonestado

- MLS J2. NE Revolution 1-0 DC United. Andy Najar no fue convocado



Domingo



- Liga NOS J29. Boavista 0-1 Marítimo. Alberth Elis fue titular y jugó todo el partido; Jorge Benguché fue suplente y sumó minutos



Lunes



- Liga NOS J29. Nacional v Guimaraes. Bryán Róchez se perfila como titular