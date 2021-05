Solo quedan tres partidos: Elis y Róchez irán por la hazaña para no descender en la Liga de Portugal

No hay tiempo que perder, Alberth Elis, Jorge Benguché y Bryan Róchez podrían descender en la Liga de Portugal en los próximos días si no suman de a tres en sus últimos juegos de la temporada.



Este jueves y viernes, Róchez y Elis anotaron, pero sus respectivos equipos, Nacional y Boavista, no fueron capaces de conseguir una victoria para salir del sótano de la máxima categoría portuguesa, empatando 2-2 y 1-1

VER: Alberth Elis tiene muchas 'novias' y podría salir de Portugal en verano



El panorama es peligroso para los catrachos, y es que solo faltan tres juegos para que se decida su futuro en el campeonato local, siendo el siguiente duelo para ambas escuadras contra los clubes más grandes del país.



Boavista se encuentra en el puesto 16 con 31 puntos, y de permanecer hasta el cierre de campaña disputaría la promoción por el descenso contra el tercer mejor clasificado de la Segunda División.



Nacional por su parte es último con 25, con tres unidades menos del Farense, con quien perdería la categoría de no mejorar su situación, pues otra derrota en la siguiente fecha podría confirmar su baja si el Boavista suma puntos.



Próximos duelos del Nacional



Recibe a Benfica (11 de mayo)



Vista a Famalicao (16 de mayo)



Recibe a Río Ave (19 de mayo)



Próximos duelos del Boavista



Visita a Sporting Lisboa (11 de mayo)



Recibe a Portimonense (15 de mayo)



Visita a Gil Vicente (19 de mayo)

Tabla de posiciones en Portugal