Dos años después, el catracho Andy Najar volvió a jugar un partido de titular tras superar las lesiones

¡Qué gusto volver a ver a Andy Najar jugar de titular! El futbolista hondureño ha vuelto a ser feliz y regresó a la titularidad tras dos años de pesadillas por las lesiones y en esta oportunidad arrancó el compromiso con el DC United que no pudo y cayó 3-1 frente al campeón de la MLS, Columbus Crew.

Najar estuvo en la cancha hasta el minuto 67 del compromiso y desde que jugaba para el Anderlechet de Bélgica en su última temporada en la 2019-2020, no sabía lo que era escuchar el silbato inicial dentro de un terreno de juego, este sábado lo hizo con la camisa de DC.

Poco a poco va ganando ritmo, ya había tenido minutos entrando desde la banca como lo hizo en el partido frente al New York City; recientemente no fue convocado en un duelo frente al New England Revolutions porque la cancha es sintética y por recomendación médica, no jugó.

El hondureño Andy Najar en acción en uno de los partidos de la MLS donde el DC United enfrentó al New York City. Foto cortesía

Pero poco a poco va ganando la confianza. Los médicos del DC United descubrieron el verdadero problema por el que Najar sufría últimamente muchas lesiones musculares y de articulaciones, pues le hicieron un tratamiento que le hará recuperar su nivel.

En los próximos partidos el técnico del DC United determinará si le da los 90 minutos completos, pues ya se le está volviendo a ver otra vez su estilo de juego vertical que lo hace diferente al resto; encarador, driblador y gambetero. Najar es un futbolista que con su físico al 100% será clave para la Selección de Honduras.