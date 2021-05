Rigoberto Rivas se recuperó de su lesión y entra en convocatoria para el último juego de las vueltas este lunes

Este lunes (6.00 am) se terminan las vueltas regulares de la Serie B en Italia y una de las buenas noticias ha sido que el volante hondureño, Rigoberto Rivas, se ha recuperado de la lesión y entró en convocatoria para la última jornada de las vueltas regulares del torneo donde se definen clasificaciones y ascenso directo.

El Reggina se enfrentará al Frosinone en su lucha para buscar los playoffs, pero necesita de un milagro, ganar y que los rivales que están arriba pierdan sus partidos para así lograr el sueño de buscar el ascenso a primera división. En los últimos partidos el equipo no pudo sumar de a tres y esto le complicó las cosas.

Ver. ALBERTH ELIS ROMPE RÉCORD DE GOLES EN EL BOAVISTA

Todos los partidos se juegan en hora simultánea y actualmente el Empoli ha sido el único que ya tiene el boleto a la Serie A, mientras que la Salernitana y el Monza se pelean por la otra plaza directa; mientras que el resto de clubes del tercer lugar al sexto se clasifican a playoffs para buscar el último que suba a primero.

Reggina marcha en la décima posición de la tabla y son tres puntos los que lo mantienen en zona de playoffs junto al SPAL y el Chievo Verona. Rivas tuvo que salir en la última fecha en media hora de partido por un problema físico, pero ahora está al cien por ciento recuperado.

Cabe recordar que Rivas se encuentra a préstamo con el cuadro Regio ya que su ficha le pertenece al Inter de Milán y en los próximos días se conocerá si habrá una compra definitiva del Reggina, club con el que ha mostrado un gran rendimiento.

JORNADA COMPLETA (6.00 am todos los juegos)

Reggina vs Frosinone

Chievo Verona vs Ascoli

Cittadela vs Venezia

Empoli vs Lecce

Vicenza Virtus vs AC Reggiana

Monza vs Brecia

Pescara vs Salernitana

Pisa vs Virtus Entella

Pordenone vs Cosenza

SPAL vs Cremonese

POSICIONES

1. Empoli 70

2. Salernitana 66

3. Monza 64

4. Lecce 62

5. Venezia 58

6. Cittadela 56

7. Brescia 53

8. Chievo Verona 53

9. SPAL 53

10. Reggina 50

11. Cremonese 48

12. Frosinone 47

13. Pisa 45

14 Vicenza Virtus 45

15. Ascoli Calcio 44

16. Podenone 42

17. Cosenza 35

18. AC Reggiana 34

19. Pescara 32

20. Virtus Entella 23