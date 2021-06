Jonathan Rubio ¿a los Juegos Olímpicos?, lo que dijo en su marcha a Portugal para firmar con su nuevo club

Jonathan Rubio tuvo que pedir permiso en la Selección de Honduras para volar este viernes rumbo a Portugal, esto para firmar contrato con su nuevo club, de quien DIEZ adelantó desde el domingo que es el Santa Clara de la primera división lusa.

DIEZ fue el único medio que estuvo presente en la salida del futbolista que estaba en régimen de selcción ya que fue seleccionado al microciclo de trabajo previo a Copa Oro. "Sí, pedi permiso, salí ayer con la concentración, el cuerpo técnico me lo autorizó para poder salir y viajar a Europa. Todo ha estado muy bien, fueron días de un trabajo intenso, ahora de regreso a Portugal, pero gracias a Dios todo muy bien", comenzó diciendo.



Rubio Toro agradece la confianza que ha recibido de parte de Fabián Coito. "El profesor y el cuerpo técnico me han dado mucha confianza, los compañeros también, gracias a Dios las cosas han salido de la mejor forma, así que creo que seguiremos trabajando y mejorando, seguir enfocados. Lo que nosotros queremos es que las cosas nos salgan de la mejor forma".





De acuerdo a información obtenida por DIEZ, Jonathan Rubio está preseleccionado como uno de los jugadores que podrían ser refuerzos en los Juegos Olímpicos y esto dijo. "Eso ilusiona a cualquier jugador pero de momento para mí lo que tengo en mente es mi situación con el equipo en Portugal y bueno, si me toca ir a los Juegos Olímpicos ya lo veremos".



"A mí me ilusiona siempre estar con la selección, sea Juegos Olímpicos, Copa Oro, amistoso, cualquier cosa que sea con la selección es una ilusión. Lo que sea será bienvenido", expresó al ser consultado si prefería Juegos Olímpicos o Copa Oro.



El futbolista hondureño de 24 años no quiso dar nombre de su nuevo club, aunque DIEZ conoció que es el Santa Clara de la priemra de Portugal. "Esa es una opción pero todavía no está 100% seguro, tengo que ir a reunirme con mi representante y tomar una decisión, estoy viajando para firmar, todavía no sé dónde pero sí".



"Mi representante me dijo que tenía que viajar para terminar de concretar todo y por eso es el viaje. No sabría decir qué equipos se han interesado por mí pero sí me han dicho que tengo que viajar porque está todo listo para poder firmar, Dios quiera que todo salga bien. Siempre digo que hasta no firmar no se puede decir nada porque pueden pasar muchas cosas, hay que hacer exámenes médicos, ya he tenido experiencias así, por eso no me gusta hablar nada hasta que no esté firmado", afirmó.



Cabe resaltar que a Jona le ayudará mucho su pasaporte comunitario y eso indica que no ocupará plaza de extranjero en ningún equipo de esa región. "Sí, gracias a Dios estoy a unas semanas de obtener el pasaporte, ya pasé el examen de portugués, así que estoy muy contento con ese paso porque es algo con lo que yo venía luchando hace mucho, me ha tocado esperar y ya estoy viendo el proceso casi en su final".





Calificó su temporada en el Chaves, donde no tuvo mucho ritmo de juego. "La temporada del Tondela fue excelente, al final me tocó regresar a segunda por un tema que se escapó de mis manos, por eso digo que en el fútbol uno no puede andar hablando porque se dan muchas vueltas y realmente fueron cosas extradeportivas lo que me impidió seguir en primera división. Esta temporada con el Chaves fue muy difícil para mí, llegué tarde, tuve Covid, la lesión, fue una temporada de muchas interrupciones y nunca pude estar al ritmo que yo quería, pero ahora lo importante es poder firmar, hacer una buena pretemporada y estar en un buen nivel para estar con la selección".



Jonathan Rubio es claro y asegura que: "Lo más importante ahorita es poder firmar, poder saber dónde voy a jugar y confiando en Dios que esta sea una mejor temporada".



Cerró hablando del sueño que tiene el plantel de jugadores que conforma la Selección de Honduras. "El grupo está bien. Hemos demostrado que podemos competir, que tenemos nivel para pelear, soñamos con estar en Qatar 2022 y trabajamos para eso, obviamente sabemos que los partidos serán muy difíciles como lo fueron ahora. Considero que todo este tiempo que hemos venido trabajando se están viendo los frutos pero lo más importante será a partir de septiembre, ahí tendremos que estar a un 100% y poder salir a cada partido para ganar y poder tener un cupo en Qatar que es lo que todos anhelamos y soñamos y por lo cual venimos trabajando".