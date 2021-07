Dabirson Castillo sobre su fichaje en el fútbol colombiano: "Si toca regresar a Honduras que sea para retirarme"

El futuro próximo del defensor hondureño, Dabirson Castillo, estará en la fútbol colombiano. DIEZ confirmó que el zaguero de 24 años jugará la próxima temporada en el fútbol sudamericano.

Se trata del Deportes Quindío, nuevo ascendido a la Categoría Primera A de la liga cafetera en donde tendrá su primera experiencia en el extranjero y nuevos retos en su carrera.

En palabras de Dabirson Castillo "estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, no me lo esperaba, pero hay un Dios vivo. Esto yo lo pedía desde ya hace años".

"Voy confiando en Dios que todo saldrá bien, si toca regresar a Honduras que sea para retirarme o hacerlo en el extranjero como lo han hecho algunos. Esperamos que sea un trampolín. Voy con la mentalidad de poder consolidarme en el equipo para lograr cosas buenas para que se vea reflejado en el país", añadió.

Y agregó: "Mi mentalidad no es ser banquero, voy a pelear y el hecho de llegar a un país te exigen diferente, tengo que trabajar al 200%. Quiero ser importante para el club".

Sobre su nuevo club ha manifestado que "no conozco mucho, solo he visto algunas fotografías y videos; pero sí tienen jugadores experimentados y sobre la ciudad que es bonita y futbolera".

En reacción a DIEZ, Dabirson Castillo hizo énfasis en que actualmente no piensa en la selección nacional después de haber vestido la camiseta en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda.

"Mi mentalidad no está en la selección, no he pensando en eso, pero si es voluntad de Dios se dará, he dicho que mi ciclo no comenzó y ya terminó, pero hoy quiero trazarme metas para que mi familia y yo estemos felices", soltó.

Finalmente, se despidió de la afición de Platense con el siguiente mensaje.

"Espero que sigan apoyando al equipo, que le tengan paciencia al club porque no es nada fácil, el club está en proceso, sé que pueden salir más jugadores como lo hicieron Edgar Álvarez o Julio César de León", cerró.