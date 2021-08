Choco Lozano se recuperó de un problema físico y entró en lista con el Cádiz para el debut en LaLiga Española

Comienza una nueva aventura para el delantero hondureño Choco Lozano con el Cádiz de España. El centroamericano se ha recuperado de un problema físico que sufrió en el último partido amistoso de la pretemporada frente al Burnley en Inglaterra.

El entrenador de los gaditanos, Álvaro Cervera, explicó que el catracho llega físicamente bien tras entrenarse con el grupo en los últimos dos días, pues al inicio de la semana estaba con un problema de sobrecarga en el Cuádriceps que lo mantenía en duda.

Cádiz estará enfrentando al Levante este sábado (11.30 am por SKY) en el estadio Ramón de Carranza que contará con la novedad que tendrá aficionados en las gradas tras jugar la pasada temporada a puertas cerradas debido al coronavirus.

"La política del club es buscar gente con proyección en algunos casos. He visto trabajar, he visto cosas que me gustan mucho. Estoy contento si el equipo gana, si el equipo compite. La plantilla es la que tengo. Hay cosas que me gustan mucho, otras se pueden mejorar, como todas las plantillas", comentó el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervero.

Lozano ha realizado una pretemporada completa con el Cádiz luego que determinó no ser parte de la Selección de Honduras que disputó la Copa Oro. El "Choco" es el único futbolista hondureño que jugará en una liga élite esta temporada; aunque podría sumarse Alberth Elis quien jugaría a préstamo con el Girondis de Burdeos de Francia.

La Liga española no tendrá este año a su máxima figura, Leo Messi, quien se marchó al PSG y comienza este viernes con el duelo Valencia vs Getafe y en medio de una polémica por el contrato de derechos de televisión que se ha negociado con una empresa que inyectará dinero a la competencia y que contó con la negativa de los grandes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y el Real Oviedo de la segunda división.