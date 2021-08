Excompañero de Andy Najar entrevistó al técnico de DC United y lo bautizó como 'Cannavaro' jugando de central

El futbolista hondureño Andy Najar se ha convertido en una verdadera sensación con su regreso a la Major League Soccer (MLS) en una nueva temporada con el DC United.

Najar parece haber dejado las lesiones en el olvido después de dos años, ahora se ha mostrado con buenos signos desde primer juego como titular en mayo del 2021 en el fútbol norteamericano tras su pasaje en el Anderlecht de Bélgica.

Su entrenador Hernán Pablo Losada habló en exclusiva con el periodista y exfutbolista inglés, Charlie Davies, quien en el 2011 fue compañero del catracho en el Anderlecth.

Durante la conversación, Davies bautizó a Najar como 'Cannavaro' tras reinventarse como defensor central y su rol como polifuncional en el equipo. Algo que le causa admiración al propio técnico argentino.

Te puede interesar: Los Angeles Galaxy presentan a Marcos Chávez como nuevo futbolista

-CONVERSACIÓN-

Periodista: Hernan, tocaste el punto de hacer a los jugadores mejores, yo tuve la oportunidad de jugar con Andy Najar en el DC United en el 2011, un jugador ofensivo, va a Bélgica, anota en la Champions League; un joven jugador fenomenal. Ha luchado, ahora vuelve a la MLS y se logra encontrar a si mismo en el DC United contigo y ahora floreció como central izquierdo, como lograste que juegue a ese nivel tan alto convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes para tu equipo.

Losada: "Ha sido un gran progreso con el. No había jugado un partido completo en los últimos tres años. En la pretemporada no permitimos que jugara ningún partido amistoso, solo nos concentramos en su físico y tratar de fortalecerlo en esos puntos débiles donde se ha lesionado bastante en los últimos años. Pero creo que ponerlo de central era, de cierta forma, parte del plan. Porque jugar como lateral o volante tienes que correr muchas distancias velozmente y sprintar".

"Pero por su cuerpo y su aptitud física pensamos que se ajustaba perfectamente a la posición de central ofensivo para él y para nuestro sistema de juego. A partir de ahí elegimos los momentos correctos para colocarlo más arriba dentro del campo si el equipo lo necesitaba".

"Pero eso es algo que he estado haciendo desde mi tiempo en Bélgica, siempre he jugador con línea de 3, pero uno de los centrales es un central ofensivo y creas un superposición desde una parte baja del campo y eso complica a los oponentes para defender porque el defensor está muy abajo y nadie lo sigue y cuando tienes un jugador con las habilidades de Andy de romper con esa primera línea de presión... bueno mucha gente piensa que ponerlo ( Andy Najar) de central es una locura pero en realidad cuando tenemos la pelota se convierte en un central ofensivo y no un central defensivo. Así que intentamos tener un balance en el equipo y de cierta forma, por su físico, el plan ha sido de ponerle como central.

Periodista: ¿Así qué ahora es Andy Cannavaro? (risas)

Losada: Andy puede hacerlo todo, lo pones de lateral izquierdo como contra Columbus Crew y juega bien. Lo pones como lateral derecho, juega bien e incluso cómo volante. Puede hasta jugar de contención, es capaz de jugar en muchas posiciones y esos jugadores que son capaces pero también abiertos a jugar en diferentes posiciones son los jugadores que todo entrenador necesita para crear una buena sinergia y balance en el equipo.