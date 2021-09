Semana para el olvido: Solo dos legionarios hondureños vieron acción con sus clubes tras militar con la Selección

Luego ver acciones con la Selección de Honduras en la pasada triple fecha FIFA, los futbolistas catrachos retornaron a su clubes en los que militan, pero no todos fueron tomados en cuenta por su entrenadores.

La distancia del viaje o las cargas musculares fueron aspectos que destacan en la ausencia de los hondureños con sus instituciones.

HONDUREÑOS QUE MILITAN EN LA MLS

Uno de los pocos futbolistas catrachos que vieron acción fue Romell Quioto, quien pese a sus dudas en su convocatoria las eliminatoria, el atacante inclusive su utilizado por su club.

El "Romántico" fue tomando en cuenta en la convocatoria del Montreal Impact, pero inició en el banco e ingresó de cambio al minuto 61, pero su equipo cayó derrotado 0-1 ante el Nashville.

El DC United no quiso correr riesgos con Andy Najar y este no fue convocado por su club en el empate 1-1 ante el New York Red Bulls. El catracho ha venido en un proceso de cuidado intenso por sus cargas musculares.

Mientras que en el Houston Dynamo solamente convocó a Boniek García, quien se quedó en el bancó y no vio acción en la victoria 3-0 ante el Austin. Maynor Figueroa no fue convocado.

En el caso de Bryan Acosta, el volante y su equipo tiene participación hasta el próximo miércoles, cuando el Dallas FC visite al New York City a las 5:30 pm.

LOS CATRACHOS QUE MILITAN EN EUROPA

La liga de Honra de Portugal continuó con la quinta fecha, donde Jonathan Rubio sigue siendo pieza clave en el Académica y el catracho fue tomado en cuenta e ingresó de cambio al minuto 70 en la derrota 1-0 ante el Feirense.

Mientras que en la Liga de España, el delantero Antony Lozano, no fue convocado por el Cádiz para el compromiso que disputó ante el Cádiz. El Catracho llegó con molestias musculares después de su duelo ante Estados Unidos.

Por su parte, Rigoberto Rivas no fue convocado por el Reggina para el duelo que empató 1-1 el sábado en su visita ante el Crotone. El volante hondureño volvería a ver acción acción en la próxima fecha ante el SPAL.

OTROS LEGIONARIOS POR EL MUNDO

Alex López regresó a Costa Rica antes del duelo ante Estados Unidos y continúa con su proceso de recuperación de su lesión, donde los resultados son satisfactorios.

En el caso de Bryan Moya, el atacante hondureño viajó hasta Angola, donde deberá cumplir la cuarentena y luego pensar en los trabajos de pretemporada con el 1 de Agosto.