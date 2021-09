Agenda de Legionarios: Así serán las fechas, hora y jugadores

Los legionarios siguen trabajando, los hondureños tienen participación en diferentes ligas alrededor del mundo. Partidos en el continente europeo, en diferentes partes de América, MLS y USL.

Anthony 'Choco' Lozano, jugador del Cádiz en España, se enfrenta al Celta de Vigo a la 1:00 pm; el mismo día el Alajuelense enfrenta al San Carlos a las 8:00 pm, donde juega Alex López que sigue en recuperación por la lesión ocasionada después de un penal en el partido de Canadá-Honduras en eliminatorias.

La vibrante jornada del sábado 18 de septiembre comienza desde las 6:00 am, Rigoberto Rivas en Italia con el Reggina y SPAL. En Francia, Saint-Étenne juega contra el Girondins de Burdeos equipo quién ficho a Alberth Ellis, jugador que ya está en proceso de recuperación.

Joseph Rosales jugador de Minnesota United y Rubilio Castillo del Royal Pari.

Santa Cruz y Royal Pari juegan a la 1:00 pm, Rubilio Castillo que juega en el Pari, busca seguir anotando más goles con el club. En la MLS, el Atlanta United enfrenta al DC United donde juega Andy Najar, Minnesota United se enfrenta al LA Galaxy, Joseph Rosales hizo su debut con el Minnesota y Danny Acosta busca volver a las canchas con el Galaxy.

JORNADA DE LOS HONDUREÑOS EN EL EXTERIOR:

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE:

Celta de Vigo (1:00 PM) Cádiz (Anthony Choco Lozano)

Alajuelense (8:00 PM) San Carlos (Alex López)



SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE:



Reggina (6:00 AM) SPAL (Rigoberto Rivas)



Saint-Étenne (1:00 PM) Girondins de Burdeos (Alberth Ellis)



Santa Cruz (1:00 PM) Royal Pari (Rubilio Castillo)



Atlanta United (1:30 PM) DC United (Andy Najar)



Minnesota United (6:00 PM) LA Galaxy (Joseph Rosales, Danny Acosta)



Houston Dynamo (7:30 PM) FC Dallas (Bryan Acosta, Bonieck Gracía, Maynor Figueroa)



Oakland Roots (8:00 PM) LA Galaxy II (Gerson Chávez)



DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE:



Cartaginés (3:00 PM) Municipal Grecia (Rojer Rojas, Elmer Guity)



Nacional (4:00 AM) Casa Pia (Bryan Róchez)



Atromitos (9:15 AM) Panaitolikos (Deybi Flores)



Montreal Impact (11:00 AM) Chicago Fire (Romell Quioto)



San Diego Loyal (4:00 PM) Tacoma Defiance (Douglas Martínez)



LUNES 20 DE SEPTIEMBRE:



Académica (11:00 AM) Vilafranquense (Jonathan Rubio)