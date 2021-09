¡No pierde el toque! Alex López muestra detalles de su recuperación y se pone a tono para las eliminatorias

Buenas noticias para la Selección de Honduras. Alex López está teniendo una satisfactoria recuperación de la lesión sufrida en la pasada triple fecha eliminatoria y apunta a que pronto retornaría a disfrutar de minutos.

El mediocampista del Alajuelense de Costa Rica sufrió un desgarre en su pierna derecha tras el gol ante Canadá el 2 de septiembre y se estimó que sería imposible su habilitación para los próximos duelos internacionales con la Bicolor en octubre, pero este lunes el futbolista publicó en redes sociales cómo entranaba y parece estar en nivel optimo.

Ya han pasado casi tres semanas del desgarre de Alex en la parte posterior del muslo derecho, en los músculos isquiotibiales, cuya recuperación varía entre 3 a 8 semanas. El futbolista tiene hasta la primera semana de octubre para ponerse a tono y poder ser tomado en cuenta por Fabián Coito en la próxima convocatoria para enfrentar a Costa Rica, México y Jamaica.

"Son varias etapas de recuperación como quitar el dolor, inflamación y asegurar que hay una buena cicatrización del muslo que a la hora de hacer un alineamiento necesitamos hacer un trato para que no se haga una pelota en el desgarro. Después viene el trabajo con balón", explicó el doctor del Alajuelense, Jorge Slom, el 12 de septiembre.

Alex continúa realizando trabajos diferenciados para recuperar su mejor versión fisíca, porque la parte futbolística sigue impecable, pues el cerebro de la H mostró como 'no ha perdido el toque' mientras practica remates a larga distancia con ambas piernas en las instalaciones del cuadro manudo.

"No podría decir que no voy a estar, no me voy a destacar, la recuperación ha venido super bien", dijo López en aquel entonces, dejando la puerta abierta para retornar a la H en las eliminatorias.