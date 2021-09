Alberth Elis muestra sus dotes de artista al estilo de Celia Cruz previo a su debut con el Burdeos

El delantero Alberth Elis y su debut con el Burdeos en la primera división de Francia está a pocas horas de hacerse realidad y el buen ambiente no se ha hecho esperar.

El conjunto francés está concentrado de cara al compromiso de mañana ante el Rennes y en lo interior del equipo se vive una gran fiesta entre los futbolistas.

Elis está viviendo su primera concentración previo a un partido de liga y ya comenzó a poner el sabor latino. El catracho demostró sus dotes de arista.

Cómo es normal en las reuniones de los clubes, los jugadores arman sus propios show y Elis no se escapó, donde se subió a una silla a cantar el carnaval, una de las canciones pupulares de quien en vida fue Celia Cruz.

La "Panterita" le puso el ritmo al baile mientras cantaba: "Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ay, no hay que llorar (No hay que llorar), que la vida es un carnaval..."

Alberth Elis tiene su gran posibilidad de escribir su nombre en una nueva liga, luego de su gran paso con el Houston Dynamo de la MLS y con gran suceso en el Boavista de la primera división de Portugal, donde convirtió muchos goles.