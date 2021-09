Romell Quioto: Eliminación de Olimpia de Concacaf, su nuevo proyecto de ayuda y la selección de Honduras

Romell Samir Quioto ha vuelto a hablar con la prensa y en esta ocasión lo hizo en una reunión vía Zoom realizada por el periodista Eduardo Solano.



Dentro de la entrevista, Quioto comentó sobre una nueva actividad que está realizando para ayudar a los niños de la Casa Hogar Bencaleth, ubicada en Tegucigalpa.



También habló sobre lo que viene para la selección de Honduras en la Eliminatoria rumbo a Qatar, lo que pasó con Olimpia en Concacaf y su actualidad en el CF Montreal de la MLS.



"Romell Quioto está generando una actividad que intenta cambiarle la vida a muchos niños en Honduras y yo quise ayudar junto a otros futbolistas como Roger Espinoza, Hendry Thomas, Boniek García, Alberth Elis, Brayan Moya, Alex López, entre otros. Ellos donaron sus camisas para colaborar con Casa Hogar Bencaleth, donde hay jovencitos que sufren cualquier cantidad de enfermedades y a muchos de ellos sus padres no pueden ayudarles económicamente y los han llevado a este sitio porque no cuentan con los recursos para mantenerles, muchos de ellos no pueden caminar, hablar y algunos ni comer. Las necesidades que hay aquí son muchas", aseguró Eduardo Solano sobre la actividad.





Respecto al tema, Quioto comentó: "Estamos haciendo una gran actividad, para mí significa mucho por la necesidad que tienen ellos en ese lugar, porque no tienen un gran apoyo, entonces tomé la iniciativa de hacerlo y me siento muy contento".

- La conferencia de Quioto -



¿Cómo nace la idea de hacer esta actividad?



"Siempre trato de tener ese lado bueno, de mostrar ese buen corazón, porque la gente a veces solo se fija en lo malo. Cada vez que estoy de vacaciones o que puedo trato de hacer estas actividades, porque al final Dios bendice al dador alegre y a mí me ha dado la posibilidad de estar en una buena posición para ayudar. Esto no lo estoy haciendo para quedar bien con nadie, sabemos que este hogar tiene mucha necesidad", aseguró el romántico.



"Andy Najar donará una de sus camisas del DC United, Hendry Thomas donó la camisa con la que disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Tenemos tres camisas de Quioto, la primera y segunda equipación del Montreal y la blanca de Honduras. El ganador de este premio se lo va a llevar todo", continuaron informando sobre la actividad en Casa Hogar Bencaleth.



Los talonarios tendrán 25 números y costarán 100 dólares cada boleto. El valor de cada una de las camisas en la rifa anda aproximadamente entre 150 y 180 dólares. El ganador se podrá llevar entre 15 y 20 camisas auténticas de los jugadores mencionados.



Casa Hogar Bencaleth queda ubicada en la Colonia Cerro Grande zona cuatro y el número de teléfono es 22240798.





Romell Quioto también habló de otros temas, uno de ellos la selección de Honduras y triple jornada de octubre en la Eliminatoria contra Costa Rica, México y Jamaica. También hizo mención al interés que tuvo por el Colo-Colo chileno.



Su buena racha en la MLS para aportar en la "H"



"Gracias a Dios aquí en el equipo las cosas me están saliendo bien, estoy sumando bastantes minutos, asistiendo y goleando. Eso me ayuda mucho para llegar bien a la selección si Dios me da la oportunidad de estar en octubre, sabemos que es una gran responsabilidad, serán partidos donde no podemos dar ventajas por los demás países vienen peleando por un puesto".



Costa Rica, México y Jamaica ¿Qué posibilidades tiene Honduras de sumar?



"Son partidos bastantes duros, pero tenemos que ser conscientes que tenemos dos partidos de local, los cuales nos pueden permitir sumar seis puntos, tenemos que tener mucha paciencia y no volvernos locos. Sabemos que son partidos que se pueden ganar desde el primer minuto como en el último. Contra México tenemos una visita bastante complicada, sabemos lo que significan ellos como selección, lo que trae enfrentarlos, pero Honduras ya sabe que es ganar en el Azteca y si tenemos fe es algo que se puede conseguir".



¿Se ven ustedes como seleccionados en Qatar, cómo van acatando la idea de Fabián Coito?



"Tenemos que vernos en Qatar ese es el objetivo que todos queremos, sabemos que es un camino largo, por ahí no hemos conseguidos los puntos que queríamos, pero estos son duelos en los que tenemos que tener mucha paciencia y saberlos manejar, porque ya en la Eliminatoria pasada nos ocurrió que por salir como locos a querer ganar y ganar, los partidos los perdíamos o nos empataban en los últimos minutos".



La idea de Coito: "Estamos tratando en cada partido encontrarnos con lo mejor y tratar de hacer un buen fútbol que es lo que todos queremos".



Ambiente tras la derrota contra EEUU ¿Qué les dijo Coito?



"Fueron momentos difíciles, esto nos pasó en la Eliminatoria pasada, pero hay que estar tranquilos, es un proceso largo. Aquí no es como comienzas, sino como terminas. Eso fue lo que el profe también nos hizo saber y solo queda seguir trabajando".



¿Cómo estás físicamente para la Eliminatoria, está apto para jugar los 90 minutos?



"Ya llevo tres partidos con el equipo en los cuales he jugado bastante tiempo, en el último los 90 y sí, estoy listo para jugar lo que el profe Coito crea correcto. En la pasada fecha FIFA solo jugué 45 en cada uno de los partidos, pero ya estoy listo para disputar todo".



¿Se dio cuenta que hubo interés por parte del Colo Colo de Chile, qué pasó?



"Sí me di cuenta, hubo una oferta formal que hicieron, me lo hicieron saber a mí, hablaron con mi representante, hablaron con el club, pero bueno al final el Montreal quiso no venderme. Para ellos soy una pieza fundamental, yo sigo trabajando y Dios sabrá si sigo aquí o cambio de aires".



¿Se siente cómodo en el equipo actualmente?



"Sí, la verdad desde mi llegada aquí me he sentido feliz, estoy muy agradecido con este equipo porque me abrió las puertas y siempre lo he dicho, hasta el último día que esté aquí voy a dar todo por el club".



¿Cómo le ayudó que "Titi" Henry lo dirigiera?



"Mi contrato que viene vence en diciembre del 2022. Henry fue quien me puso en mi posición actual, me siento bien, él me dijo que me iba ubicar ahí y gracias a Dios me encontré con el gol y fue algo que me comenzó a gustar y me siento cómodo. La verdad es que desde que se fue no he podido hablar con él, pero en su momento lo haré. Desde que estuvo acá hubo una buena relación".



A Romell Quioto también le preguntaron sobre la situación que vivió Olimpia en la Concacaf y su eliminación prematura luego de que sus jugadores recibieran dinero por parte del vicepresidente de Surinam y futbolista del Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk.



"Sobre el caso que pasó con mis ex compañeros de Olimpia son cosas que no competen, yo no estaba allí, solo vi lo que pasó, la gente está comentando mucho, pero bueno, ellos ya salieron a hablar sobre lo que pasaron. Hay cosas de las cuales no me gusta hablar y tampoco he tenido la oportunidad de platicar con ellos".