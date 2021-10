Agenda de Legionarios: días y hora de la actividad de los catrachos antes de unirse a la Selección de Honduras

Luego de darse a conocer la convocatoria de la Selección de Honduras por el técnico Fabián Coito para las eliminatorias Concacaf rumbo al mundial de Qatar 2022, esta es la actividad que tendrían los futbolistas del extranjeros antes de volar a unirse a la H.

Será un fin de semana interesante para los jugadores ya que algunos de los hondureños se enfrentarán entre ellos para buscar obtener los tres puntos para su equipo. Este sábado 2 de octubre serán la mayoría de encuentros.

En Europa, Jonathan Rubio, quien no fue convocado, se enfrentará con el Académica al Académico Viseu a las 7:00 am en la segunda de Portugal. Rigoberto Rivas se enfrenta con Reggina ante Pisa a las 8:15 am. Antony "Choco" Lozano que es la gran ausencia en el listado de Coito, tendrá acción con el Cádiz que se medirá al Valencia en España.

Jonathan Rubio ya anotó dos goles con su equipo la Académica.

En la MLS, CF Montréal de Romell Quioto chocará con Atlanta United este sábado a las 5:00 pm, posiblemente "El Romántico" es una de los nombres que saldrá de titular. El segundo confirmado a la Selección es Andy Najar, su equipo el DC United se enfrenta al Orlando City a las 5:30 pm.

Una de las alegrías para los hondureños es la recuperación de Alberth Ellis del Girondins de Burdeos en Francia. Se enfrentan al AS Mónaco a las 7:00 am el próximo domingo; el jugador no ha hecho su debut pero ya apareció en el banquillo de suplentes contra Rennes.

Maynor Figueroa, capitán de la 'H', volvió a la titularidad con el Houston Dynamo, donde también juega Bonieck García, ambos convocados a la Bicolor para esta fecha FIFA, se enfrentan a su compatriota Roger Espinoza del Sporting Kansas en la MLS.

AGENDA DE HONDUREÑOS EN EL EXTRANJERO:

SÁBADO 2 DE OCTUBRE:

(7:00 am) Académico Viseu vs Académica (Jonathan Rubio)

(8:15 am) Pisa vs Reggina (Rigoberto Rivas)

(10:30 am) Cádiz vs Valencia (Choco Lozano)

(5:00 pm) Montreal Impact vs Atlanta United (Romell Quioto)

(5:30 pm) Orlando City vs DC United (Andy Najar)

(6:00 pm) FC Dallas vs Minnesota United (Bryan Acosta, Joseph Rosales)

(8:00 pm) Cartaginés vs Alajuelense (Alex López, Roger Rojas, Elmer Güity)

(8:30 pm) LA Galaxy II vs San Diego Loyal (D. Acosta, D. Martínez, Gerson Chavez)

DOMINGO 3 DE OCTUBRE:

(7:00 am) AS Mónaco vs Girondins de Burdeos (Alberth Ellis)

(7:00 am) Panetolikos vs AEK Atenas (Deybi Flores)

(10:00 am) Primero de Agosto vs Académica do Lobito (Bryan Moya)

(11:00 am) Comunicaciones vs Sololá (Júnior Lacayo)

(2:00 pm) Sporting Kansas vs Houston Dynamo (R. Espinoza, Bonieck, M. Figueroa)

LUNES 4 DE OCTUBRE:

(1:15 pm) Trofense vs Nacional (Bryan Róchez)

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE:

(7:00 pm) New Mexico United vs Hartford Athletic (Juan Carlos Obregón)