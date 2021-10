Choco Lozano es descartado por Fabián Coito por temas fisícos, pero Cádiz lo pone en lista contra Valencia

Follow @Omar_GM09

La ausencia del Antony "Choco" Lozano en la convocatoria por Fabián Coito para los juegos de Honduras ante Costa Rica, México y Jamaica es lo más cuestionado en el listado para la segunda ventana de las eliminatorias.

El '9' hondureño está disfrutando de minutos con el Cádiz de España, siendo una variante importante del equipo de Álvaro Cervera que lo convocó para este sábado y apunta a ser titular ante el Valencia en un duelo crucial por la liga española.



Sin embargo, Choco no fue convocado por Fabián Coito debido a que según palabras del entrenador uruguayo, arrastra una lesión de rodilla que le impide rendir en su mejor versión, aunque el hondureño ha jugado seis de los últimos siete juegos con los gaditanos, siendo titular cuatro veces y anotando una vez.



De esta manera, Lozano vuelve a ser descartado de una convocatoria por Honduras tras perderse la Copa Oro en julio. El atacante fue titular en dos de los tres juegos disputados en la ventana anterior, aunque sin estar en plenitud física, pues por ello no fue enlistado para el primer juego ante Canadá.



El entrenador Fabián Cotio explicó su ausencia de esta manera: "Él viene arrastrando una lesión en su rodilla y debe ser sometido a un tratamiento para definitivamente erradicar ese dolor que le impide estar al 100% y tener que, siempre condicionado, depender de ese dolor para los minutos que pueda jugar. Su ausencia obedece a temas médicos".

Y agregó en segunda instancia: "Repito, prefiero que fuera el doctor, quien desde el punto de vista médico está mejor preparado para sacarles cualquier duda. Esto también repercute en las lesiones que ha venido arrastrando que condiciona su rendimiento deportivo. Como será sometido en un tratamiento en su rodilla, consideramos no convocarlo porque no está en sus mejores condiciones y no impedirle que adelante su tratamiento para tenerlo más adelante en su plenitud física. Yo lo puedo explicar en mis propias palabras por lo que he hablado con él y con el doctor, el doctor por supuesto una capacidad técnica que explicarlo mejor que yo, pero básicamente ese es el tema".