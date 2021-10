Choco Lozano es castigado por Cádiz tras salir de fiesta y es marginado del partido ante Valencia

Problemas para el Choco Lozano en España. El Cádiz, quien enfrenta este sábado al Valencia por La Liga, ha dejado afuera del banquillo al hondureño, junto a otros seis compañeros, por la polémica transcurrida entre semana.

El delantero fue convocado ayer al encuentro por el entrenador Álvaro Cervera a pesar de su no llamado a la selección de Honduras por problemas fisícos, sin embargo, el DT ha decidido castigarle con dejarlo fuera del partido.

Según el medio español Carrusel Deportivo, esto se debe a que los futbolistas del Cádiz de España, junto al hondureño Lozano, se metieron en problemas luego de irse de fiesta tras caer contra el Rayo Vallecano el domingo. Esto fue capturado en video, el cual se hizo viral en redes sociales.

"Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una equivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así", comentó Cervera, quien aseguró que habría sanción para los involucrados.

Junto al Choco, también fueron apartados Florin Andone, Rubén Sobrino, Carlos Akapo, Marcos Mauro, Alberto Perea y Víctor Chust, aunque éste último por decisión técnica.

