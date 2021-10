Romell Quioto y su dura crítica para los aficionados que escuchó en el Olímpico durante el Honduras-Costa Rica

Es difícil ser futbolista y observar lo duro que puede ser la afición cuando las cosas no salen bien. Esto sintió Romell Quioto, quien al no estar disponible para el juego ante Costa Rica (lesión), fue un espectador más en las tribunas del estadio Olímpico, donde se llevó un recuerdo no grato.

Quioto, en uno de sus habituales Instagram live, comentó sobre lo que pasó previo y durante el encuentro eliminatorio de Honduras.

"Me fui para el estadio con ellos (compañeros), estuve en el camerino y todo, dándoles ánimos y apoyándolo, porque de igual manera las veces que he estado lesionado ellos me apoyan entonces... estamos todos juntos en esto. Si solos somos fuertes, unidos somos más fuertes", inició contando el jugador.

"Ayer que estuve del otro lado (graderías) me di cuenta lo difícil que es estar ahí. Estar escuchando a cualquier cantidad de 'técnicos' y de jugadores que nunca en su vida jugaron, escuchar cualquier tipo comentarios que no tiene ni idea, ni al caso, increíble", reprochó Quioto sobre las críticas a la H.

"El que no quiere apoyar, que no apoye, pero que no esté con allí con su negatividad. El que va a apoyar lo hará hasta el final", siguió comentando el futbolista del CF Montreal.

El Romántico es consciente de que la situación de Honduras en las eliminatorias no es tan favorable, sin embargo, resalta que la octagonal recién empieza y que el puntaje no es malo.

"El camino es largo, la eliminatoria viene empezando, cualquier cosa pueda pasar. No es como si empieza, sino como se termina. 'Solo tres puntos', ah, bueno, pero si ganas un partido, haces seis", comentó.





Romell fue consultado sobre por qué Honduras ha sufrido tanto con jugadores lesionados y respondió: "Algo tenemos que hacer para no lesionarnos tanto, algo hay que hacer para que no siga pasando".

Respecto a su recuperación de la distinción muscular que le dejará afuera por tres semanas, Quioto dijo que "estoy en terapia, mañana viajamos" de nuevo a Montreal, Canadá, pues el jugador vino a Honduras para evaluar su lesión y ver si estaba óptimo para tener acción, ante la negativa, fue descartado de la Bicolor, pero se quedó en San Pedro Sula.