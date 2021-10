Técnico del Cádiz se pronuncia después del hat-trick del Choco Lozano y el empate ante el Villarreal

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, luego que le empataron el partido trata de encontrar una explicación a lo sucedido en los minutos finales en Villarreal, donde no fue capaz de defender el 1-3 que gozaba para llevarse los tres puntos y finalmente acabó empatando.

La gran figura del encuentro fue el hondureño Antony "Choco" Lozano, quien se encargó de anotar los tres goles para el conjunto amarillo.

"Es un partido en el que, mientras hemos tenido fuerza, en el contraataque le hemos hecho mucho daño. Ellos cuando han cometido algún error lo hemos aprovechado y hemos sacado buenas contra. Luego cuando salíamos a defender, en las dos o tres veces que hemos dudado, nos han marcado".

Cervera estaba muy ilusionado con el resulto de la victoria, al final no lo mira de esa manera. "sacar un punto en Villarreal no es malo, pero después de como se ha dado el partido sí lo es".

Reconocía que el equipo en defensa sigue teniendo problemas. "Tenemos que ser conscientes de algunas cosas. Tantos goles a la contra no es el camino. Cada vez defendemos con más gente y nos siguen marcando goles. El problema estará en otro sitio".

Al momento que se le consultó sobre el estado de salud del delantero hondureño, quien tuvo que salir del partido con molestias: "No lo sé, pero que que está bien, pero cansado estará".

Tiene claro que el Cádiz no suma hoy un punto sino que más bien pierde dos. "Tal y como se ha dado el partido perdemos dos puntos claramente. En Primera División esa jugada última no te puede pasar. Puede pasar que el Villarreal te meta cinco, pero ese balón que va arriba no te lo pueden marcar. Luchar contra eso durante el año va a ser muy complicado, pero vamos a seguir y pelear. Yo tengo ahora mismo una sensación mala”.

Preguntado sobre qué le ha faltado al equipo para cerrar el partido, contestaba que "que hemos dejado de sacar las contras y hemos perdido balones".