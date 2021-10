Horarios y partidos de legionarios hondureños en la MLS: Roger Espinoza se mide ante el LA Galaxy

La Major League Soccer (MLS) sigue su paso este miércoles en una nueva jornada donde los legionarios hondureños serán protagonistas en diferentes escenarios.

El juego a seguir será el de Sporting KC con el centrocampista catracho Roger Espinoza enfrentando al LA Galaxy. Los de Kansas buscan ganar para desplazar a Seatlle Sounders (58) del primer lugar, separados por tres unidades.

En otro escenario, el DC United de Andy Najar medirá fuerzas ante el New Tork RB con la tarea de colarse en puestos de clasificación. Los de Washington tiene la obligación de ganar para seguir con sus aspiraciones.

Más tarde, Bryan Acosta enfrentará al Real Salt Lake buscando enderezar su curso en el torneo, pero ya fuera de los "playoffs"; no en el caso Joseph Rosales con el Minnesota quienes con un triunfo ante Whitecaps aseguran su pase.

HORARIOS COMPLETOS DE ESTE MIÉRCOLES

DC United v New York RB (5:30 PM)

Sporting KC vs LA Galaxy (6:30 PM)

Whitecaps vs Minnesota (8:00 PM)

FC Dallas vs Real Salt Lake (6:00 PM)