Roger Espinoza retoma el liderato con el Sporting KC en la MLS; Andy Najar titular en triunfo del DC United

El Sporting KC cerró con un contundente triunfo (2-0) ante LA Galaxy en la jornada 32 de la Major League Soccer (MLS) con el centrocampista hondureño Roger Espinoza como titular.

Johnny Russell fue el anotador de los dos goles que le dieron la victoria al conjunto de Kansas que les valió para sumar tres puntos y ubicarse como líderes de la Conferencia Oeste con 58 puntos.

Otro de los futbolistas catrachos que tuvo actividad este miércoles fue Josep Rosales con el Minnesota United. El seleccionado preolímpico ingresó en el minuto 72´ en la derrota 2-1 ante Vancouver Whitecaps.

Finalmente, el FC Dallas perdió 1-2 ante Real Salt Lake. El centrocampista Bryan Acosta fue convocado, pero no tuvo actividad durante el partido y el DC United logró derrotar 1-0 a New York Red Bull con Andy Najar de titular. Ver tabla de posiciones de la MLS

PRÓXIMA JORNADA PARA CATRACHOS EN LA MLS

FC Dallas vs Austin FC (Sábado 30 de octubre) -7:00 PM

DC United vs Columbus Crew (Sábado 30 de octubre) -5:30 PM

New Tork RB vs Montreal (Sábado 30 de octubre) -4:00 PM /Romell Quioto está lesionado

Minnesota vs Sporting FC (Domingo 31 de octubre) 11:00 AM

Houston Dynamo vs Colorado (Domingo 31 de octubre) 1:00 PM