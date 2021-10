Choco Lozano, elegido MVP y estelar de los onces ideales de la jornada 11 en la liga española tras hat-trick

Antony Lozano hizo historia en su última presentación en la liga española cuando el Cádiz empató 3-3 con el Villarreal tras un sensacional triplete en el estadio La Cerámica.

El 'Choco' se llevó los elogios de toda Honduras y España, donde los diarios más importantes compararon la noche del hondureño con los partidos mágicos del histórico salvadoreño Jorge 'Mágico' González con la piel gaditana.

VER: Choco Lozano iguala récord y en España lo comparan con el 'Mágico' Gónzalez

La jornada 11 de la liga española vio como los tres equipos más grande del campeonato, Real Madrid (0-0), Atlético (2-2) y Barcelona (0-1), tropezaron, por lo que ninguna de las máximas estrellas del torneo brillaron en los duelos entre semana y no fueron incluidos en los mejores equipos de la semana, a diferencia de Lozano.

El Choco fue elegido dentro de los onces ideales de Marca, Mundo Deportivo y AS, quien también lo nombró como el jugador más valioso de la jornada. Hasta este momento, solamente Karim Benzema y Marco Asensio, ambos del Real Madrid, han conseguido realizar un hat-trick junto al hondureño en la actual temporada española.

"El hondureño hizo historia firmando un 'hat trick'. Con el conjunto gaditano sólo lo hizo 'Mágico' González en Primera División", dijo MD al poner el nombre de Lozano en su once ideal. Antony Rubén es el único jugador que aparece en todos los 'Team of the week'.

VER: Choco Lozano acecha el podio de los hondureños más goleadores en Europa

- Así son los once ideales de la jornada 11 por los diarios españoles -

Mundo Deportivo



Diego López (Espanyol); Aritz (Real Sociedad), Pezzella (Betis), David García (Osasuna); Mikel Merino (Real Sociedad), William Carvalho (Betis), Loum (Alavés), Juanmi (Betis); Boulaye Dia (Villarreal), Antony Lozano (Cádiz), Arnaut Danjuma (Villarreal).



AS



Diego López (Espanyol); Pezzella (Betis), Elustondo (Real Sociedad), Gabriel Paulista (Valencia); Sergio Canales (Betis), Mamadou Loum (Alavés), Bardhi (Levante), Erik Lamela (Sevilla); Radamel Falcao (Rayo), Antony Lozano (Cádiz), Borja Iglesias (Betis).



Marca



Dmitrievski (Rayo); Aritz (Real Sociedad), Laguardia (Alavés), David García (Osasuna); Mamadou Loum (Alavés), Bardhi (Levante), Óscar Trejo (Rayo), Antonio (Mallorca); Antony Lozano (Cádiz), Borja Iglesias (Betis), Juanmi (Betis).