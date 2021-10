Andy Najar termina contrato con DC United y quiere volver a la élite: "Todavía tengo para jugar a nivel europeo"

En los próximos días el futbolista hondureño Andy Najar termina su vinculación con el DC United, equipo que le ayudó a mejorar su nivel tras sufrir de las lesiones. Considera que se siente muy bien en la capital de Estados Unidos pero todavía tiene nivel para triunfar en Europa donde su carrera fue cortada debido a las lesiones sufridas.

Najar habla de cómo el entrenador del DC United, el argentino, Hernán Losada, le ayudó y ahora lo usa como lateral derecho donde juega muy bien. “Desde que Hernán me puso en esa posición, acepté hacerlo, en ese momento era la mejor opción para mí, la mejor posición para mantenerme en el campo. Cuando juego en mi lugar habitual [amplio], requiere mucho más esfuerzo. Centralmente me da más opciones, me deja correr menos. Fue simplemente la mejor opción", comentó Andy en entrevista al portal de la MLS.

Andy habla de la gran temporada que está teniendo en el DC United. “Estoy feliz de volver aquí a Washington. Ha sido una ayuda después de pasar un momento difícil en mi carrera profesional. Me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado tener a mi familia aquí en DC, así que me ha ayudado bastante a recuperar mi confianza, a recuperar esa confianza en mi propio cuerpo y a seguir trabajando todos los días y a seguir fortaleciéndome para evitar un futuro una lesión".

SU FUTURO SE DEFINE EN NOVIEMBRE

Debido a sus condiciones de salud con las lesiones, en el DC United no se atrevieron a darle un extenso contrato a Andy Najar, quien firmó por una temporada con opción a seguir, pero ahora que le han visto su clase, podrían ofertarle para que continuara.

Najar es del pensamiento que todavía tiene para seguir jugando en alto nivel en Europa. Ya lo demostró en el Anderlecht de Bélgica donde estuvo a punto de marcharse a la Premier de Inglaterra en 2013 y al Sevilla de España en 2015, pero las lesiones le cortaron las alas.

“Ese fue siempre el objetivo: hacer ese trabajo y estar aquí en gran forma con este equipo, con las lesiones que me acosaron durante muchos años detrás de mí. Sinceramente, me siento muy feliz”, agregó con una rápida sonrisa. “Estoy disfrutando lo que hago ahora mismo, jugando ahí fuera, dando mi máximo esfuerzo por mis compañeros, por la afición. Me ha traído alegría ".

Sobre su futuro, considera que todavía puede brillar en el viejo continente. “Me gustaría quedarme; tendremos que ver si me ofrecen algo para el próximo año ”, dijo. “Si no, comenzaré a buscar en el extranjero, en Europa, donde sea. Todavía lo tengo en mí para jugar a nivel europeo y seguiré entrenando lo más duro que pueda. Lo que pasa, pasa. Si me quedo aquí en DC, estaré feliz, pero también estaré feliz de ir a jugar a Europa. Ya veremos. Ambas opciones, para mí, siempre me harán feliz ”.