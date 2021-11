Boniek García con emotiva carta se despide del Houston Dynamo: "Es muy triste decirles adiós"

Con un emotivo mensaje, el volante hondureño Boniek García se despidió del Houston Dynamo de la MLS y su afición tras vestir 10 años sus colores.

"Es difícil, es muy triste después de 10 años con ustedes, el decirles adiós, despedirme del que ha sido mi segundo hogar. El Houston Dynamo es una institución de lo cual me siento muy orgulloso, en la cual he crecido y disfrutado al máximo, durante cada año, mes, semana, día, hora, minuto y segundo, que he pertenecido a ella. Una década ha pasado desde aquel día en el cual, junto a mi familia, nos recibieron con los brazos abiertos", inició explicando el mediocampista en el escrito.

Y agrega: "Gracias por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de crecer aún más, en lo personal y profesionalmente. Valoro que me brindaran toda su confianza, su respeto y su nuevo apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de lo que he logrado en mi carera hubiese sido posible, han sido parte esencial en la realización de cada uno de mis sueños".

Boniek tuvo también palabras para los seguidores naranjas que lo alentaron en esta década en el club.

"Agradecimiento especial a los fans, a cada uno de ustedes, por aceptarme, apoyarme, motivarme, vivir conmigo cada momento. Por ustedes intenté levantarme cada vez que caí, cuando lo hice, siempre busqué ponerme de pie y ser más fuerte, en especial cuando las cosas no marchaban bien, sin ese cariño dentro y fuera del estadio tal vez hubiese renunciado. Mi cariño, espeto y admiración es eterno para todos".

"Vivimos muchísimos momentos juntos, cada uno de ellos ha sido atesorado en mi corazón, las memorias son muchas y muy cálidas. Gracias por tanto amor para Lourdes, Jaden, José, Ivania y para mí. Siempre nos hicieron sentir en casa".

¿Cuál será el futuro de Boniek?

Paulo Hernández, agente español de Boniek, no quiso adelantar nada sobre el futuro del catracho, pero no descartó su regreso al Olimpia.

"Entiendo que ellos tendrán las puertas abiertas de Olimpia siempre, son (junto a Maynor Figueroa) de la casa y tetndran que tomar la decisión por parte de la familia", dijo en charla con DIEZ.

Hernández ve pocas posibilidades que el mediocampista de 37 años continúe en la MLS, pero podrían existir ofertas del extranjero.

"Hay que ver si le convence por la familia o si desea venir a Honduras a cerrar el ciclo. Son circunstancias muy personales", cerró.