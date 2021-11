Roger Espinoza y Sporting Kansas caen Real Salt Lake y quedan eliminados en semifinales de MLS

El Sporting Kansas City cayó 1-2 en casa sobre la hora ante Real Salt Lake y quedó eliminado de las semifinales de la conferencia de la MLS. El hondureño Roger Espinoza ingresó de cambio al minuto 71.

Los goles de los visitantes fueron obra de Anderson Julio l minuto 72 y Bobby Wood al 90+1. Descontó Johnny Russell de penal al 24.

Espinoza ingresó por Gadi Kinda para fortalecer el mediocampo de de su equipo y buscar ese tanto que les diera el pase.

El rival aprovechó un robo de balón y en un contragolpe letal Wood la terminó enviando a las redes y desatando la fiesta.

Real Salt Lake se medirá al Portland Timbers el 4 ó 5 de diciembre para definir al campeón de la conferencia y el pase a la gran final.

La otra llave saldrá de los cruces New England vs. New ork City Philadelphia Union vs. Nashville SC.

El partido por el título de la MLS 2021 está programado para disputarse el sábado 11 de diciembre.