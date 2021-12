Júnior Lacayo sobre el duelo ante Motagua: "No le he anotado gol desde hace mucho, es una revancha para mí"

Júnior Lacayo forma parte del Comunicaciones de Guatemala y es uno de los jugadores claves en este torneo de la Concacaf League, donde ya ha anotado goles para los cremas ingresando de cambio.

El pequeño atacante catracho llegó al país con la ilusión de poder ser tomado en cuenta y sumar minutos en este primera encuentro de la gran final, donde buscan dar un golpe de autoridad en el Nacional.

"Nos vamos enfrentar a un gran equipo y venimos conscientes y preparados en eso. Esto es fútbol, pero vamos a salir a buscar el resultado. En el primer partido es importante y llevarnos el resultado será fundamental para lo que se viene".

Lacayo suma tres goles en este torneo internacional con el Comunicaciones y quiere cerrar con broche de oro ganando un título de la Concacaf con este club. "Gracias a Dios, pero siempre hay que seguir trabajando para que las cosas salgan bien".

El futbolista reconoce que tiene claro la propuesta de juego que tendrán de parte de Motagua. "Será un partido muy disputado y hay que ser consciente que Motagua saldrá con todo, pero queremos comenzar con pie derecho esta serie. Si me dan minutos espero aprovecharlos y dar el primer golpe que será importante".

CON SED DE REVANCHA CON LAS ÁGUILAS AZULES

Júnior Lacayo ha vestido cuatro camisas en la Liga Nacional de Honduras, pero el Motagua ha sido un hueso duro para anotarle goles, ya que con el Olimpia, Marathón y UPNFM no le pudo anotar.

"No le he anotado gol desde hace mucho, entonces para mí es una revancha que tengo ahí y ojalá se me de el miércoles para hacerlo".

Según los registros, el único tanto fue en el 2013, donde igualó 1-1 y fue el encargado de emparejar el duelo para las Jaibas en el mismo estadio Nacional

"Con el Victoria si le anoté, con Olimpia hubo un gol fantasma, pero no le anoté, será importante y muy bonito si se me da la oportunidad".

Ahora se propone poder anotar en este primer compromiso, ya que podría significar un golpe al título de la Concacaf League. "Este primer partido es muy importante y esperar el miércoles llevarnos ese importante resultado a casa".