Marcelo Pereira adelanta cómo será enfrentar a Olimpia y se ilusiona con un llamado a la Selección: "Sería mentiroso si te digo que no"

Marcelo Pereira habló en conferencia de prensa previo al duelo ante Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde el conjunto albo mantiene la ventaja en el global luego de ganar el juego de ida 1-2 al Cartaginés.



El defensor central catracho es uno de los titulares habituales en el conjunto que dirige el argentino Andrés Carevic, ante ello el "Chelo" fue consultado sobre si le ilusiona regresar a una convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para los duelos ante Costa Rica en la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026.

Tras salir del Motagua, Marcelo Pereira desde su llegada al Cartaginés en junio de 2024, ha logrado disputar más de 40 partidos con los "Brumosos" y ha anotado 3 goles para el conjunto tico.

CONFERENCIA DE PRENSA

-¿Cómo se maneja este partido en la situación que atraviesan?Sabemos la importancia del torneo y del juego, pero, para tu pregunta, nosotros estamos jugando este partido desde que terminó el pitazo final contra Saprissa. Ya pensábamos en este encuentro, así que venimos comprometidos y enfocados en lo que se viene. Como dice el profe, es un partido muy importante para nosotros, y esperamos siempre estar a la altura del equipo.



-Combatir la zona defensiva con las torres de Olimpia, Arboleda y Benguché; cuando no se puede con la altura, ¿qué hay que hacer para frenar a estos futbolistas?

Olimpia se caracteriza por tener jugadores fuertes. En mi caso, ya he jugado muchos enfrentamientos contra ellos, y creo que tenemos que estar concentrados. Sabemos cuáles son sus virtudes, pero también nosotros tenemos muchas. Vamos a enfocarnos en eso, a tratar de hacer un juego muy inteligente y estar preparados. La verdad es que hay que estar listos para lo que viene; así es el fútbol, y esperamos seguir trabajando y llegar de la mejor manera para el día de mañana.



-¿Cuánto puede pesar el Estadio Nacional para el partido de mañana?

Ya he tenido la posibilidad de jugar aquí y el Estadio Nacional es muy bonito. Olimpia tiene una gran afición, y seguramente tratarán de hacerse sentir con su localía. Pero nosotros, más allá de eso, sabemos lo importante que es mantener la tranquilidad. Venimos a hacer nuestro trabajo, y creo que si logramos ejecutar lo que hemos pensado y planificado, vamos a obtener un buen resultado, que es lo más importante. El camerino está con deseo y con ganas de salir a buscar el marcador que nos favorezca; para eso hemos trabajado, y esperamos lograrlo mañana.



-Tras tu pasado en Motagua, ¿qué significa volver a enfrentar al viejo rival?

La verdad es que es bonito estar en casa nuevamente. Esta es otra situación, otra circunstancia. Hoy me refiero al Club Cartaginés, que es lo más importante, más allá de lo que fue mi carrera el año pasado. Estoy contento de estar en este club y de representarlo; vamos a salir a hacer las cosas bien y a darle el valor que merece esta institución para poder enfrentar lo que se nos viene.

-¿Mantienes la ilusión de ser parte de la selección nacional y en una etapa tan importante como la que se viene la próxima semana ante Costa Rica?

Con el tema de la selección, sabemos de la importancia que se abre ante los próximos juegos y de cara al Mundial. Me enfoco en el partido del día de mañana. El tema de la selección siempre es una ilusión para cada jugador, y sería mentiroso si te digo que no lo es. Pero, bueno, me concentro en el partido del día de mañana, y creo que eso es lo más importante. Luego, el tema de la selección es asunto del profesor; cuando nos toca, está presente, y si no, solo toca apoyar a quienes sí están convocados. Hoy por hoy, me concentro más en la jugabilidad.

-Mensaje a tus compañeros sobre la afición de Olimpia.

Será un ambiente bonito. A los jugadores les gusta jugar con este tipo de ambientes. Ayer vimos un gran ambiente en el juego de Motagua, y seguramente será igual mañana. Cada uno sabe a lo que nos vamos a enfrentar y de lo que se juega en la gradería. Nosotros estamos tranquilos y vamos a disfrutar del juego para hacer un gran trabajo.

-Tu aporte extra para el partido ante Olimpia.

No ha habido ningún aporte extra. Como dice el profesor, tenemos una idea, y esa es la que vamos a ejecutar mañana. Al final, lo más importante es lo que nosotros vamos a tratar de hacer más allá de lo que proponga el rival, y para eso tomamos este día para terminar de preparar las cosas y mañana salir a plantear nuestra idea.