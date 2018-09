Los equipos revelaciones de la Liga de Ascenso en Honduras

La Liga de Ascenso en Honduras cada vez se pone más interesante y su quinta jornada del Apertura, Boca Júnior, Lepaera, Villanueva y Gimnástico son los que mandan en la cima de las tablas de posiciones de sus respectivos grupos.

El equipo dirigido por Horacio Londoño, Boca Júnior de Tocoa, Colón, es el que manda el Grupo A con 10 puntos, cuatro partidos jugados tres ganados y un empate son los números del colombiano con los del Aguán.

El equipo "Bomba", Lepaera FC es el rey en el occidente, es líder del Grupo B con 15 unidades de seis partidos jugados el club de Elvin Eloy Hernández ha ganado cinco y perdió uno, muy seguido del San Juan de Quimistán, el benjamín del Ascenso lleva 12 puntos con una buena campaña de la mano de José Alvarado.

Los "Tigres Cañeros" de la mano de Reinaldo Clavasquín son los que están en la punta del Grupo C, Villanueva suma once puntos, su próximo compromiso es ante Comayagua en duelo por el liderato.

Por su parte en el Grupo C de la zona centro sur, Gimnástico no cree en nadie y es líder invicto, con 13 puntos, de las cinco fechas ha ganado cuatro y empatado un partido.

Próxima Jornada Grupo A

Tela FC Vs Social Sol

Victoria Vs Yoro Fc

Boca Júniors Vs Ensenada

Arsenal Vs Bucaneros

Próxima Jornada Grupo B

Pinares Vs Esperanzano

Olimpia Occidental Vs Real Juventud

Deportes Savio Vs San Juan

Lone Vs Lepaera

Próxima Jornada Grupo C

Parrillas One Vs Santos

Villanueva Vs Comayagua

Brasilia Vs París FC

Limeño Vs Atlético Choloma

Próxima Jornada Grupo D

Olancho FC Vs Génesis Huracán

Estella Roja Vs Gimnástico

Broncos del Sur Vs Delicias