Liga de Ascenso: Así está la agenda para este fin de semana

Fin de semana entretenido en los diferentes estadios del país donde se juega la Liga de Ascenso, los clubes que lideran las tablas en los cuatro grupos van por no perder para seguir por su buen camino.

La jornada comienza con el Grupo A, en La Ceiba el Victoria recibe al Yoro FC a las 3:00 de la tarde, Tela enfrenta al Social Sol en el Alfredo León Gómez, encuentro es a las 3:30. El líder Boca Júnior dirigido por Horacio Londoño va contra Ensenada el domingo a las 2:00 PM. Mientras en Roatán el Arsenal recibe al Bucaneros, el encuentro será a las 3:00 PM.

Por el zona occidental, Deportes Savio se mide al San Juan el sábado a las 7:00 PM. Luego todos los encuentros van para el domingo, en la entrada Copán, Olimpia Occidental recibe a Real Juventud, Atlético Pinares va ante Esperanzano, Lone FC le hace los honores al actual líder Lepaera.

Sábado cargado de fútbol en la Zona Norte, en el estadio Morazán el Parrillas One recibe al Santos de Siguatepeque a las 3:00 PM. Brasilia en el Municipal de las Vegas, Santa Bárbara, enfrentará al París FC, en el José Adrián Cruz se viste de fiesta, Villanueva que comanda la tabla enfrenta al Comayagua en duelo por el liderato, este partido esta pactado paras las 5:00 PM. En juego dominical Limeño en el Milton Flores choca contra Atlético Choloma a las 10:30 de la mañana.

El Grupo D inicia su jornada con el partido entre Olancho FC recibe al Génesis Huracán a las 4:00 de la tarde, Broncos del Sur va contra Las Delicias a las 3:00 de la tarde el domingo, y previo al encuentro de Liga Nacional entre Real de Minas-Real España, Estrella Roja recibe al Gimnástico a las 12:00 meridiano.

