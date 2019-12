Ramón Reyes, el DT del Pinares que tuvo que ir a México y Guatemala para ser profeta en su tierra

Ramón Reyes es su nombre. Se preparó en México y pasó por Guatemala, esperó con ansias una oportunidad para mostrar sus credenciales y puede decir que tiene a Ocotepeque a las puertas del cielo futbolístico: la Liga SalvaVida.

Es el hombre que llevó a lo más alto de la Liga de Ascenso al Atlético Pinares de Ocotepeque y lo tiene soñando despierto con llegar a la primera división de Honduras.

PINARES CAMPEÓN

"Es una gran felicidad, enorme ser campeón, es algo histórico para la ciudad de Ocotepeque", fue la primer frase que soltó un emocionado DT y luego de agradecerle al Todopoderoso hincado sobre el mismo césped que lo vio coronarse.

Recordó que la familia de Walter 'General' López, el fallecido ex seleccionado nacional y jugador de Olimpia, Marathón, Platense y Motagua, entre otros clubes.

"Esto se ha mantenido por más de cuatro años, es una jerarquía, el mérito para el profesor Fernando López", hermano de Walter.

Su emoción era incontenible, tanta que expresó que la consecución de este domingo "es una maravilla". A su vez, comentó el gran concepto que tiene de la gente ocotepequense.

"Está gente es honesta y no se mete con los árbitros; es para toda la gente de Ocotepeque y sus alrededores", expuso sumamente contento por la gesta.

YA PLANIFICA EL FUTURO...

"Vienen jugadores, refuerzos y gente nueva; vamos por el título del Clausura", adelantó con la ambición que ha demostrado desde que dirige en la categoría de plata catracha.

Y no se podía despedir sin recordar lo que dijo en la ida, cuando batieron 1-2 a los 'santistas' en el Altiplano: "Con todo respeto al Santos, que es un gran equipo, dije que si no me ganás en casa no me vas a ganar de visita".