Ricardo Canales sobre muerte de Óscar Munguía: "Es una noticia que uno no espera"

El guardameta titular del Vida, Ricardo Canales, lamentó la muerte de su compañero de camerino Óscar Munguía, quien fue asesinado este domingo en horas de la madrugada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida Honduras.

La razón por la que asesinado al portero Óscar Munguía

En primera instancia, Ricardo manifestó que "la noticia me cayó de sorpresa. En su momento todos me empezaron a llamar y a escribir porque en las notas aparecían que se trataban de un portero del Vida, hasta que corroboraron que no era yo".

Sin embargo, lamentó lo ocurrido detallando la falta que hará en su ausencia. "Antes de todo su presencia como ser humano hará falta, lo otro es que lo voy a extrañar en los trabajos con el equipo. Es una noticia triste y trágica, uno nunca espera este tipo de situaciones, lastimosamente hoy nos toca sufrir un golpe cercano con un compañero de trabajo".

Munguía fue el arquero suplente del "Gato" en la institución cocotera al menos durante cuatro años, tiempo que les valió para cosechar una amistad profesional y personal.

Ante ello, Canales detalla que lo recordará como una persona perseverante, alegre y trabajadora.

"La verdad que siempre solía ser un hombre perseverante y trabajador. Como compañero era bien leal, alegre y con buena disposición de trabajo. Con él teníamos la confianza de comentar sobre los errores y aciertos, no había esa dificultad de hablar.

Y cerró: "En lo demás era un compañero que lo tuve al menos cuatro años. Me da pesar para su familia, sus hijos y su esposa. Con Munguía no había tristeza, era un tipo que llevaba alegría al grupo. Lo vamos a echar de menos como compañero".