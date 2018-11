Carlos Will: "Siempre tengo la misma ilusión de cuando era un niño"

Carlos Will Mejía, el volante del Olimpia que sorpresivamente volvió a la titularidad ante el Real España, ahora quiere mantener el puesto en un duelo que lo califica de duro.

¡De gran corazón! Ellos son los futbolistas más altruistas de fútbol hondureño

"Son dos equipos con dos buenos planteles, importantes en el país y no podemos darnos el favoritismos, hay que jugar los 90 minutos que restan y hacerlo de la mejor manera. Ya tuvimos el primer partido, pero siempre hay que corregir", indicó.

Will Mejía confiesa que nunca se había dado por rendido a pesar que no jugaba. "Soy de las personas que no ven las cosas como un problema, sino que de ello hago un desafío, tengo la confianza del profe, del club y lo menos que puedo hacer es brindarme. Uno siempre tiene que entrenar y eso es el reflejo de los partidos".

Y agrega. "Uno siempre quiere jugar, pero el profe Manolo es un gran entrenador y él sabrá a quien meter en el momento ideal. Es un plantel de 26 o 30 jugadores y todos estamos para ser titulares, cuando el profe me requiera estoy listo para ser titular en 20,30 o 40 minutos".

Ahora que regresó a la titularidad. "Siempre tengo la misma ilusión de cuando era un niño, la mantengo intacta el deseo de querer jugar y ser feliz. Mi felicidad radica en estar dentro de un terreno de juego y jugar".

Un experto en finales

Will Mejía es un experto en ganar finales y espera poder llegar a una más. "Casualmente de eso estábamos hablando con el profe. Le digo yo que gracias a Dios todavía no he llorado, mantengo esa racha de final jugada, final ganada". Se ve cerca la final, pero primero hay que sacar el partido de el sábado, no hay que pensar en una final sin antes jugar el sábado, ya que sería un irrespeto para el Real España"

En cuanto a la importancia de asegurar el pase a la final. "Ganar será importante para nosotros para despejar cualquier duda, llegar mejor a una posible final y la manera de respetar al rival sería esa".

Lo que deja claro es que si en semis le ha tocado llorar. "En semifinales si me ha tocado perder con Platense, Marathón y con Olimpia, ya varias aquí en el equipo. Lo importante es llegar a una final y poder ganarla".

Al consultarle su ya miraba una final capitalina. "Faltan 90 minutos y esperamos que pasemos nosotros, Motagua que haga su trabajo, Platense también y después Dios dirá", finalizó.